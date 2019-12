The Witcher: Netflix ha rinnovato la serie tv per la terza stagione?

Secondo un rumor, Netflix avrebbe già rinnovato The Witcher per la terza stagione in gran segreto. A riportare la notizia è We Got This Covered che cita una fonte anonima vicina alla piattaforma streaming.

Henry Cavill nella vasca da bagno nel trailer di The Witcher

Mentre è in corso la messa in onda della prima stagione di The Witcher, Netflix si sarebbe mossa in gran segreto approvando il rinnovo dello show per una terza stagione che sarà basata sul secondo romanzo della saga di Andrzej Sapkowski, Il tempo della guerra (Time of Contempt). Per il momento non abbiamo altri dettagli sul rinnovo che non è ancora stato ufficializzato dalla piattaforma streaming.

The Witcher, la showrunner sulla serie Netflix : "Abbiamo materiale per altri 20 anni"

Qui potete leggere la nostra recensione di The Witcher, la serie tv Netflix vede protagonisti Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan.

La prima stagione di The Witcher è attualmente disponibile su Netflix, mentre una seconda è già stata ordinata dalla piattaforma streaming.