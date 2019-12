The Witcher, la showrunner sulla serie Netflix : "Abbiamo materiale per altri 20 anni"

La prima stagione di The Witcher è approdata su Netflix, e la showrunner della serie, Lauren Hissrich, ha parlato del futuro dello show e di come questo, grazie al voluminoso materiale di base che costituiscono i racconti di Andrzej Sapkowski, potrebbe andare avanti per anni e anni.

"Credo che potrei scrivere per altri 20 anni, e ancora ci sarebbe del materiale da cui attingere. Sarò vecchia e avrò appeso le scarpe (anzi, la penna) al chiodo per allora, però. Mi piacerebbe che lo show andasse avanti finché il materiale di base lo consente. Non sento il bisogno di andare oltre. In quanto scrittrice, rispetto l'autore della saga e il fatto che abbia concluso le sue storie esattamente dove le ha concluse" spiega la Hissrich all'Hollywood Reporter, quando le viene chiesto quante stagioni abbia in programma per la serie.

"Questo non vuol dire che non presenteremo nuove avventure - o side quest, per usare un termine dei videogiochi -. Anche quelle sono divertenti da realizzare. Ma credo fortemente che la spina dorsale della serie siano i libri, e sono quelli che utilizzo come mappa per lo show" conclude.

The Witcher è stato rinnovato per una seconda stagione ancora prima che venisse resa disponibile al pubblico la Stagione 1.

Il punteggio ottenuto dalla serie su Rotten Tomatoes ha mostrato un indice di gradimento maggiore da parte del pubblico, mentre la critica è sembrata esserne meno entusiasta. A tal proposito, la stessa Hissrich sul suo Twitter ha mostrato una nota di disappunto, più che altro nei confronti di quei critici che non hanno terminato la visione degli episodi prima di dare un giudizio, mentre si è detta estremamente entusiasta del responso dei fan.