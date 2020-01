The Witcher: Netflix spiega le timeline multiple di Henry Cavill con un grafico

La timeline ufficiale delle avventure di Geralt di Rivia esplicata in un grafico su The Witcher diffuso da Netflix, per agevolare il binge watching della fortunata serie fantasy.

Un grafico ufficiale diffuso da Netflix fa chiarezza sulle timeline multiple del personaggio di Henry Cavill in The Witcher. Il tutto per aiutare gli spettatori a districarsi nelle complicate vicende di geralt di Rivia.

Geralt in una scena di The Witcher

Quando The Witcher è approdato su Netflix a dicembre, il pubblico si è reso conto che le timeline multiple in cui si narravano le avventure di Geralt non erano lineari. Tanto era complesso il racconto che alcuni fan hanno diffuso una timeline da usare per rivedere The Witcher con maggior facilità.

Adesso è scesa in campo la stessa Netflix pubblicando un grafico ufficiale che permetta ai fan di comprendere la linea temporale degli eventi che vedono coinvolto il personaggio di Henry Cavill.

A quick crash course in the multiple timelines of The Witcher. #TheWitcher pic.twitter.com/qdBVq7ih7R — NX (@NXOnNetflix) January 7, 2020

The Witcher: dalle scenografie ai costumi, come il Continente ha preso forma

Qui trovate la classifica delle 30 serie TV perfette per il binge-watching, mentre potete approfondire il nostro giudizio con la recensione di The Witcher, la serie tv Netflix vede protagonisti Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan.

La prima stagione di The Witcher è attualmente disponibile su Netflix, mentre una seconda è già stata ordinata dalla piattaforma streaming.