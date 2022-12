The Witcher, la showrunner risponde alle critiche sul recasting di Henry Cavill: "Abbiate fiducia di noi"

A partire dalla quarta stagione di The Witcher, serie Netflix basata sull'omonima raccolta di romanzi, Henry Cavill non vestirà più i panni del protagonista Geralt di Rivia. Il recasting a favore di Liam Hemsworth, che a quanto pare era già in lizza per il ruolo anni fa, non ha raccolto pareri positivi dalla fanbase.

Sulle critiche è voluta intervenire la showrunner Lauren Hissrich che ai microfoni di TechRadar ha così dichiarato: "Anche per noi si tratta di un grande cambiamento. Siamo consapevoli delle voci circolate in rete e capiamo la frustrazione dei fan. Quello che posso dirvi è di avere fiducia in noi e supportarci anche per la terza stagione dello show. Non voglio che l'uscita di scena di Henry Cavill dal progetto getti cattiva luce sul cast e sul team, o sul prequel Blood Origin. Questo è il loro momento".

The Witcher: Liam Hemsworth nei video deepfake e nei concept art non convince i fan

Il recasting del personaggio non ha entusiasmato i fan, che hanno addirittura lanciato una petizione per riavere a bordo Henry Cavill. L'attore britannico ha deciso di lasciare la serie senza dare una motivazione ben precisa, ma secondo ScreenRant Cavill aveva manifestato il suo disagio per la direzione intrapresa dal franchise di The Witcher da un po' di tempo.

Cavill doveva essere impegnato per ben sette stagioni, ma le recenti dispute creative hanno cambiato le carte in tavola. Inoltre l'attore è tornato ufficialmente nei panni di Superman e ha promesso ai fan grandi cose per il futuro dell'uomo d'acciaio all'interno del DC Universe.

Al momento la quarta stagione di The Witcher non ha ancora una data di uscita, mentre le riprese della terza si sono concluse a settembre. Probabile, dunque, l'arrivo su Netflix a 2023 inoltrato.