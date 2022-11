The Witcher: i fan lanciano la petizione per riportare indietro Henry Cavill

I fan di The Witcher non accettano l'uscita di scena del protagonista Henry Cavill e lanciano una petizione di fuoco rivolta a Netflix per riavere il loro beniamino.

I fan di The Witcher orfani di Henry Cavill non si arrendono e lanciano una petizione su Change.org rivolta a Netflix per riavere il loro beniamino, sostituito nella quarta stagione da Liam Hemsworth. Petizione che, attualmente, veleggia verso le 64.000 firme.

Dopo tre stagioni nei panni di Geralt di Rivia, Henry Cavill ha deciso di abbandonare The Witcher ed è stato prontamente sostituito dall'australiano Liam Hemsworth. diversi i motivi che hanno spinto Henry Cavill a lasciare The Witcher, ma ai fan questa scelta non è andata giù.

Il titolo della petizione, "NETFLIX: DEVI tenere Henry Cavill come The Witcher e sostituire invece gli sceneggiatori", è piuttosto eloquente.

"Henry non ha lasciato The Witcher a causa di Superman, i dirigenti di Netflix hanno ancora una volta preso una grave decisione contro la volontà dei loro fan" si legge nel testo che accompagna la petizione. "Il motivo per cui The Witcher è uno show così popolare è l'amore dei fan per il materiale originale di libri e giochi, che sono odiati e sono stati attivamente derisi dagli sceneggiatori e dallo showrunner. Henry Cavill è uno di quei fan, conosce a memoria quell'universo e voleva restare fedele al mondo di Sapkowski. Questo è il motivo per cui Netflix vuole rimpiazzarlo".

La petizione chiede, inoltre, ai fan di boicottare la prossima stagione: "Abbiamo già dovuto subire il disastro che è stato la fine de Il trono di spade. NETFLIX non ripeta lo stesso identico errore di aggrapparsi a scrittori e showrunner che si credono superiori all'effettivo creatore delle storie che li hanno resi di successo".