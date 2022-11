The Witcher: Liam Hemsworth nei video deepfake e nei concept art non convince i fan

Online si è provato a immaginare come sarà Geralt di Rivia nella stagione 4 di The Witcher che avrà come protagonista Liam Hemsworth, ma i video deefake e i concept art non convincono i fan.

L'annuncio che Liam Hemsworth sostituirà Henry Cavill nella quarta stagione di The Witcher non ha entusiasmato i fan della serie che, dopo i primi video deepfake e alcune immagini digitali, sembrano sempre più convinti che si tratti di una pessima idea.

La petizione lanciata per chiedere a Netflix di cambiare idea e di provare a convincere la star britannica a tornare sul set, negli ultimi giorni, ha infatti aumentato esponenzialmente le firme ricevute.

Su Reddit è stato ora condiviso un video che prova a sostituire il volto di Henry Cavill con quello di Liam Hemsworth e altri attori, utilizzando alcune immagini di The Witcher.

Molti utenti hanno quindi sottolineato che Luke Evans e Mads Mikkelsen sembrerebbero un'opzione migliore rispetto a quella del giovane attore australiano.

Su Instagram 83pixelstudios ha invece proposto una versione del poster della serie con il volto di Hemsworth, provando così a immaginare la sua versione di Geralt di Rivia.

Per ora, tuttavia, non è ancora stato svelato il look ufficiale della nuova versione del protagonista di The Witcher e bisognerà attendere per scoprire cosa accadrà al personaggio durante la terza stagione, in arrivo nell'estate 2023.

Cavill sembra aver passato il testimone sostenendo la scelta di Liam, ma nemmeno le lodi condivise sui suoi post sui social media sembrano in grado di placare gli animi dei fan che faticano ad accettare il cambiamento nel cast.

Hemsworth, nel 2018, era stato in corsa a lungo per la parte di Geralt di Rivia, venendo coinvolto nelle audizioni fino alle ultime fasi. Netflix, dopo la decisione di Henry, avrebbe quindi riguardato i video e deciso quale fosse l'attore più adatto a sostituirlo.