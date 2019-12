The Witcher: perché Anya Chalotra non ha voluto una controfigura nelle scene di sesso

Una delle protagoniste di The Witcher, Anya Chalotra, ha spiegato come mai non ha voluto usufruire di una controfigura per le scene di nudo o di sesso.

La nuova serie Netflix The Witcher è già un successo e una delle sue protagoniste, Anya Chalotra che interpreta Yennefer, ha raccontato del perché non ha voluto una controfigura per le scene di sesso o di nudo.

The Witcher: un'immagine promozionale

La maga Yennefer di Vengerberg intreccia una relazione con Geralt di Rivia. All'inizio delle riprese per Anya Chalotra era previsto l'inserimento della stuntman Flora, ma l'attrice ha preferito fare da sola come ha spiegato in una recente intervista: "L'ho usata solo per la prima scena di sesso, perché mi sono resa conto immediatamente che non mi sentivo a mio agio con l'idea che qualcun'altra interpretasse Yennefer, in fin dei conti anche quello è recitare."

L'appassionata sequenza in questione vede protagonisti Yennefer e il mago Istredd. Dopo aver visto il montaggio finale, Anya Chalotra ha deciso di non utilizzare la controfigura perché non riusciva a guardare un'altra persona nelle vesti (o nelle nudità) del suo personaggio: "L'ho trovato molto difficile da guardare, quindi se avessimo avuto modo di discutere delle scene di sesso, sarebbe stato sul modo in cui io le avrei filmate, così mi sarei sentita a mio agio e avremmo comunque avuto le scene di cui necessitavamo per andare avanti con la storia"

Qui potete leggere la nostra recensione di The Witcher, la serie tv Netflix vede protagonisti Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan.

La prima stagione di The Witcher è attualmente disponibile su Netflix, mentre una seconda è già stata ordinata dalla piattaforma streaming.