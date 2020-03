The Witcher 2: riprese ancora in corso nonostante la pandemia di Coronavirus

The Witcher 2 sta continuando le riprese in Europa nonostante la pandemia di Coronavirus in corso: è una delle poche serie Netflix ancora in produzione.

The Witcher 2 sta continuando le riprese in Europa nonostante la pandemia di Coronavirus in corso. Si tratterebbe di uno dei pochi programmi di Netflix ancora in produzione visto che, nei giorni scorsi, la piattaforma streaming ha bloccato ogni film e serie Tv sia negli Stati Uniti che in Canada. Lo show fantasy viene però girato in Gran Bretagna dove al momento non sono state previste restrizioni nemmeno dal governo.

La notizia arrivata da una fonte interna a The Witcher, ripresa poi sul sito Redanian Intelligence che è sempre molto affidabile da questo punto di vista, ha fatto notare che il Covid-19 non abbia fatto saltare il piano di lavorazione della seconda stagione della serie fantasy basata sui libri di Andrzej Sapkowski. Secondo quanto si legge, le riprese di questa settimana sono continuate con Henry Cavill, Freya Allan, Kim Bodnia e altri. In una di queste scene Cavill indossava lenti a contatto scure, suggerendo che Geralt stava bevendo le sue pozioni mentre era a Kaer Morhen, presumibilmente per dimostrare i loro effetti a Ciri.

La crew dovrebbe proseguire anche la prossima settimana, ma come fa notare ComicBook, ci sono buone possibilità che possano comunque essere interrotte a breve con l'aumento dei casi di contagio nel Regno Unito, dove la diffusione del virus è stata molto più lenta rispetto ad altri paesi europei, come in Italia ad esempio.