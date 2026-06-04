Clint Eastwood compie 96 anni e il figlio Kyle conferma: “Si è ritirato, finisce un capitolo del cinema"

Alcuni artisti attraversano il proprio tempo, altri finiscono per definirlo. Quando si parla di Clint Eastwood, la seconda opzione appare quasi inevitabile. Attore, regista, produttore, icona culturale: poche figure hanno lasciato un'impronta così profonda nell'immaginario cinematografico mondiale. Dopo aver festeggiato 96 anni, arriva anche una dichiarazione che potrebbe chiudere definitivamente una delle carriere più straordinarie della settima arte.

Il compleanno di una leggenda e la conferma del figlio Kyle

Per mesi una domanda ha continuato a circolare tra appassionati e addetti ai lavori: Clint Eastwood avrebbe diretto ancora un film? Dopo l'uscita di Giurato numero 2 nel 2024, molti avevano interpretato l'opera come una sorta di commiato artistico. Non mancavano, però, le voci secondo cui il regista stesse valutando un ultimo progetto prima di allontanarsi definitivamente dal set.

Un ritratto di Clint Eastwood

Ad alimentare quelle indiscrezioni aveva contribuito anche un articolo di The Hollywood Reporter che descriveva il film come l'occasione perfetta per lasciare il cinema "a testa alta", chiudendo il percorso con un'opera all'altezza della sua eredità. Adesso, però, una dichiarazione del figlio Kyle Eastwood sembra aver spazzato via ogni dubbio.

In un'intervista, il musicista ha parlato apertamente del padre e del loro lungo percorso professionale condiviso. "Ho tantissimi ricordi meravigliosi del lavoro con lui. Ora si è ritirato, ha 95 anni. Sono stato fortunato ad aver collaborato con lui in così tanti film. È stata un'esperienza straordinaria." Parole semplici, prive di enfasi, ma sufficienti a dare peso a una realtà che molti fan faticavano ad accettare.

D'altronde il silenzio che ha accompagnato Giurato numero 2 raccontava già qualcosa. Eastwood non ha partecipato alla promozione del film, ha evitato interviste e persino la première organizzata dall'AFI. Nessuna polemica pubblica, nemmeno quando il film è stato distribuito con un percorso che molti osservatori hanno giudicato penalizzante. Una scelta coerente con il carattere che ha sempre mostrato: pochi proclami, molta sostanza.

Sessant'anni di cinema tra capolavori, western e film che hanno fatto scuola

Raccontare Clint Eastwood significa attraversare buona parte della storia del cinema moderno. Per alcuni resterà per sempre l'Uomo senza nome della trilogia del dollaro di Sergio Leone. Per altri sarà Harry Callahan, il poliziotto duro e inflessibile di Dirty Harry. Altri ancora lo associano soprattutto alla sua carriera dietro la macchina da presa, probabilmente ancora più impressionante di quella da attore.

Clint Eastwood nei leggendari film spaghetti-western

Il bello del percorso di Eastwood sta proprio nella sua capacità di attraversare epoche diverse senza inseguire le mode. Da Gli spietati a Mystic River, da Million Dollar Baby a Gran Torino, il suo cinema ha raccontato uomini imperfetti, sconfitti, spesso in lotta contro un mondo che cambiava più velocemente di loro. Personaggi ruvidi, pieni di contraddizioni, e proprio per questo memorabili.

Anche negli ultimi anni, quando molti colleghi avevano già abbandonato da tempo il set, Eastwood ha continuato a dirigere con una regolarità sorprendente. Film come The Mule, Richard Jewell e lo stesso Giurato numero 2 hanno dimostrato una lucidità narrativa che pochi autori riescono a conservare a qualsiasi età.

Forse è questo l'aspetto più impressionante della sua storia. Non soltanto la longevità, ma la continuità. Per oltre sei decenni Clint Eastwood ha attraversato western, thriller, drammi sportivi, racconti giudiziari e storie di guerra mantenendo sempre una voce riconoscibile. Una firma che non aveva bisogno di essere mostrata sullo schermo per farsi riconoscere.

Se davvero Giurato numero 2 rappresenterà l'ultima regia della sua carriera, allora il sipario si abbassa su uno dei percorsi artistici più importanti mai costruiti a Hollywood. E forse il modo migliore per salutarlo è proprio quello che Eastwood ha sempre preferito: senza grandi discorsi, lasciando che siano i film a parlare al posto suo.