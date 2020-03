Coronavirus: Netflix non girerà Red Notice in Italia, il film con The Rock cambia location

Il Coronavirus ha spinto Netflix a cancellare le riprese italiane di Red Notice, nuova pellicola con la star The Rock che avrebbe dovuto essere ambientata in parte in Italia. Il virus che si sta espandendo nel mondo pesa di modo drammatico anche sul cinema, tanti i film la cui uscita è stata rinviata per via della chiusura dei cinema in Nord Italia a vantaggio di Netflix e dei servizi streaming.

Ma le preoccupazioni per l'espansione del contagio pesano anche sulla lavorazione dei film in corso. Netflix è infatti alla ricerca di nuove location in cui girare il preannunciato Red Notice, heist movie interpretato dalla star Dwayne Johnson. Red Notice avrebbe dovuto essere girato in Italia, ma a causa della diffusione del Coronavirus nel nord del nostro paese i produttori hanno deciso di riconsiderare la scelta concentrandosi su Atlanta e cercando, inoltre, altre location.

La decisione è stata presa dopo i problemi causati dall'espansione del Coronavirus ad altri set italiani: Paramount ha bloccato le riprese italiane di Mission: Impossible 7, che avrebbero dovuto tenersi a Venezia e Roma, e altri stanno seguendo l'esempio.

Red Notice, diretto da Rawson Marshall Thurber e interpretato dalle star Ryan Reynolds, Dwayne Johnson e Gal Gadot, è un heist thriller internazionale che vede al centro della storia un agente dell'Interpol incaricato di trovare e arrestare il ladro d'arte ricercato numero uno al mondo.