The Witcher 2: Henry Cavill saluta la parrucca nella foto dal set

Henry Cavill mostra una foto dal set della seconda stagione di The Witcher in cui lo vediamo col volto coperto dal trucco mentre mani esperte gli staccano la parrucca bianca.

Con la lavorazione della seconda stagione di The Witcher in corso, Henry Cavill torna ad aggiornare i fan con una nuova foto dal set della serie Netflix che lo vede al trucco, alle prese con la sua vistosa parrucca bianca.

Ecco cosa scrive l'interprete di Geralt di Rivia: "Nessuna calotta pelata quest'anno. Solo chili di garza e colla... La rimozione è una gioia. Jacqui e Ailbhe, però, hanno il tocco degli angeli. Jacqui più di un Angelo Vendicatore, ma questo fa parte del suo fascino. Ah, per chi si potrebbe preoccupare vedendo la foto. Siamo tutti sani e tamponati. Siamo stati testati due volte a settimana qui a Kaer Morhen!"

Il riferimento di Henry Cavill è all'emergenza sanitaria in corso, che ha costretto le produzioni a ricorrere a ingenti misure sanitarie per tornare a lavorare in sicurezza.

The Witcher 2: le nuove foto dal set svelano le imponenti misure di sicurezza

Dopo lo slittamento dovuto alle problematiche sanitarie, la seconda stagione di The Witcher ha ripreso a pieno ritmo in Inghilterra. I nuovi attesi episodi dovrebbero approdare su Netflix nel corso del 2021. In più è in preparazione uno spinoff dello show fantasy, The Witcher: Blood Origin, che sarà ambientato nello stesso universo di The Witcher, ma si focalizzerà sulla storia delle origini del primo strigo e su eventi accaduti 1200 anni prima dell'epoca in cui vive Geralt di Rivia.