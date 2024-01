The White Lotus 3: Carrie Coon in trattative per unirsi al cast

Secondo quanto riportato da diverse testate, Carrie Coon è in trattative per unirsi al cast della Stagione 3 di The White Lotus in arrivo nel 2025.

La filmografia di Coon include progetti come The Leftovers, The Gilded Age, Avengers: Infinity War e l'attuale franchise di Ghostbusters. La rivedremo anche nel prossimo Ghostbusters: Minaccia Glaciale, in uscita nelle sale quest'anno (su queste pagine trovate il trailer).

Al momento non si sa quale personaggio Coon potrebbe interpretare nella terza stagione di The White Lotus. Oltre a Natasha Rothwell, non sono stati confermati altri membri del cast per la terza stagione di The White Lotus.

Jennifer Coolidge, che ha interpretato Tanya McQuoid nelle prime due stagioni dello show, ha confermato che non tornerà nei nuovi episodi.

Dove sarà ambientata la Stagione 3?

Le prime due stagioni della serie creata da Mike White - disponibili su Sky e in streaming su NOW - sono state ambientate, rispettivamente, presso il Four Seasons alle Hawaii e in Italia. A quanto pare i nuovi episodi di The White Lotus, condurranno il ricco cast in una delle lussuose proprietà thailandesi del Four Season, che si trovano a Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui e nel Golden Triangle.

The White Lotus 3 e la serie prequel di IT rinviate al 2025? Parla il capo di HBO

Poco dopo il finale della seconda stagione, il creatore della serie Mike White ha lasciato intendere che la nuova serie di episodi avrebbe ipoteticamente affrontato il tema della religione, così come le stagioni precedenti avevano affrontato i soldi e il sesso.