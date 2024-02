Amadeus: Will Sharpe, star di The White Lotus, sarà Mozart nella nuova serie Sky

Will Sharpe, star di The White Lotus, sarà il protagonista di Amadeus, la rivisitazione in chiave televisiva scritta da Joe Barton della vita del genio della musica Wolfgang Amadeus Mozart.

Sharpe si riunirà con Barton, già autore di Giri/Haji, e con Julian Farino, regista della serie, prodotta da Two Cities Television, in collaborazione con gli Sky Studios.

Adattamento della pièce teatrale di Peter Shaffer, Amadeus è ambientato nel centro musicale della vivace Vienna alla fine del XVIII secolo, quando il venticinquenne compositore arriva in città deciso a ritagliarsi il suo spazio.

Da poco disoccupato e senza più la supervisione del padre, Amadeus trova un improbabile alleato in una giovane cantante che diventerà sua moglie, la focosa Constanze Weber Mozart. Le conoscenze di lei lo portano nell'orbita del compositore di corte Antonio Salieri, mettendo i tre in una rotta di collisione che finirà per definire le loro vite e le loro eredità per gli anni a venire.

Una rivisitazione irriverente

Secondo Sky, la rivisitazione di Barton sarà "fresca, intima e irriverente, e a tratti ci si sentirà nelle mani dei personaggi stessi".

Il cast sarà svelato a tempo debito e la produzione inizierà nel corso dell'anno. Sky sta preparando anche un adattamento di Day of the Jackal con Eddie Redmayne e una serie limitata sul disastro di Lockerbie con Colin Firth.

Sharpe ha fatto la sua comparsa in Giri/Haji di BBC e Netflix e successivamente si è fatto conoscere in tutto il mondo per il ruolo di Ethan nella seconda stagione di The White Lotus della HBO. I suoi prossimi progetti includono la commedia sentimentale di Lena Dunham per Netflix intitolata Too Much e il dramma erotico Emmanuelle di Audrey Diwan con Naomi Watts e Noémie Merlant (di cui potete vedere una prima immagine).

Ovviamente il nome di Mozart è associato al celebre biopic Amadeus diretto da Milos Forman, in grado di conquistare ben otto Premi Oscar nel 1984, con protagonisti Tom Hulce e F. Murray Abraham.