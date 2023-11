Ghostbusters: Minaccia Glaciale: ecco il teaser trailer italiano del film con Paul Rudd e Finn Wolfhard

Ecco le prime immagini di Ghostbusters: Minaccia Glaciale nel teaser trailer italiano del nuovo capitolo della saga diretto da Gil Kenan con Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace. Il film è scritto da Jason Reitman e Gil Kenan, basato sul film del 1984 di Ivan Reitman Ghostbusters, scritto da Dan Aykroyd e Harold Ramis.

Nel cast oltre Rudd (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), Carrie Coon (Boston Strangler), Wolfhard (Stranger Things), Mckenna Grace (Ghostbusters: Legacy) ci sono anche Kumail Nanjiani (Eternals), Patton Oswalt (Eternals), Celeste O'Connor (Ghostbusters: Legacy), Logan Kim (The Walking Dead: Dead City), Dan Aykroyd (Ghostbusters), Ernie Hudson (Ghostbusters) e Annie Potts (Ghostbusters). La pellicola, distribuita da Eagle Pictures, sarà disponible da marzo solo al cinema.

La sinossi ufficiale di Ghostbusters: Minaccia Glaciale recita: "La famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l'iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale."