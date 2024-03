The White Lotus 3: Sydney Sweeney apre la porta a un possibile ritorno nella serie HBO

Nonostante le riprese di The White Lotus 3 siano già in corso in Thailandia, Sydney Sweeney e Simona Tabasco hanno lasciato la porta aperta a un loro futuro ritorno allo show di HBO.

Con la conferma che Natasha Rothwell riprenderà il suo ruolo nella prossima stagione dello show, i fan sono curiosi di scoprire se un crossover più ampio potrebbe essere in programma per l'autore Mike White, che aveva più volte dichiarato la sua approvazione per una stagione "all-star". Tra queste star tornerebbero sicuramente anche Sweeney e Tabasco.

"Voglio dire che amo la mia famiglia di White Lotus", ha dichiarato Sweeney, che ha interpretato Olivia Mossbacher nella Stagione 1 di The White Lotus, durante la promozione del suo nuovo film, Immaculate. "Uno dei produttori di questo film, Dave Bernad, ha prodotto anche White Lotus, e penso che sarebbe molto divertente".

"Sì, stavamo pensando di avviare una chat con il cast della Stagione 1, della Stagione 2 e forse della Stagione 3 di White Lotus, in modo da rimanere in contatto come una famiglia", le ha fatto eco Tabasco, che ha interpretato Lucia Greco nella Stagione 2 di White Lotus.

Il cast di The White Lotus 3

Il cast della terza stagione di The White Lotus, già confermato, è il seguente: Carrie Coon, Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Michelle Monaghan, Parker Posey, Lisa, Scott Glenn, Tayme Thapthimthong, Julian Kostov, Christian Friedel, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi e Shalini Peiris. La Rothwell riprenderà il ruolo di Belinda Lindsey dalla prima stagione.

The White Lotus 3, Woody Harrelson doveva essere nel cast, ma ha dovuto rifiutare

"Non posso dire nulla. Non posso letteralmente", ha rivelato Rothwell in un'intervista rilasciata alla fine dello scorso anno. "Dirò che ho letto tutti i copioni e che le persone si troveranno di fronte una sorpresa. È più grande che mai. Allacciate le cinture".