The White Lotus 3: dietrofront sul casting, Charlotte Le Bon sostituisce Francesa Corney

The White Lotus della HBO sta per tornare per una terza stagione e finora ha messo insieme un bel cast. Un recente aggiornamento ha rivelato venerdì che un altro volto nuovo si unirà alla prossima terza stagione. Secondo le ultime notizie, infatti, Charlotte Le Bon apparirà in un ruolo misterioso nella prossima stagione di The White Lotus, sostituendo Francesca Corney, che era stata inizialmente scelta per la parte. Deadline riporta che la decisione del recasting è stata presa perché "i produttori hanno ritenuto di aver bisogno di qualcuno che apparisse più vecchio".

Si tratta del secondo caso di recasting dell'ensemble della terza stagione di The White Lotus, dopo il licenziamento di Miloš Biković. In seguito è stato nominato Julian Kostov, di Tenebre e ossa, come sostituto.

The White Lotus: una foto degli ospiti del resort

Il cast di The White Lotus 3

Il cast della terza stagione di The White Lotus è composto da: Carrie Coon, Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Michelle Monaghan, Parker Posey, Lisa, Scott Glenn, Tayme Thapthimthong, Julian Kostov, Christian Friedel, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi e Shalini Peiris. Natasha Rothwell riprenderà anche il ruolo di Belinda Lindsey dalla prima stagione di The White Lotus.

"Non posso dire nulla. Non posso letteralmente", ha rivelato Rothwell in un'intervista rilasciata alla fine dello scorso anno. "Dirò che ho letto tutti i copioni e che le persone si troveranno di fronte a una sorpresa. È più grande che mai. Allacciate le cinture".