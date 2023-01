The Whale: James Corden doveva essere il protagonista al posto di Brendan Fraser

Il conduttore del The Late Show James Corden ha rivelato di essere stato originariamente considerato per la parte del protagonista in The Whale, prima che Darren Aronofsky ne acquisisse i diritti.

In attesa dell'arrivo nelle sale italiane di The Whale, film con Brendan Fraser presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2022, emergono nuovi retroscena sulla sua realizzazione. A quanto pare prima ancora che il regista Darren Aronofsky acquisisse i diritti del film, a dirigerlo doveva pensarci Tom Ford. E il protagonista sarebbe dovuto essere ben diverso.

A rivelarlo ci ha pensato il conduttore del The Late Show James Corden ai microfoni di Deadline: "Originariamente dovevo essere io il protagonista del film e Tom Ford doveva dirigerlo". Le dichiarazioni dell'attore sono poi state confermate dallo stesso Darren Aronofsky.

The Whale: Brendan Fraser nella prima foto del film

La versione del film di Tom Ford non è mai stata realizzata perchè il regista voleva avere il pieno controllo creativo del progetto. A un certo punto anche George Clooney stava per essere coinvolto, ma la sua idea era quella di scegliere come protagonista un uomo che pesasse davvero oltre 300 chili e che fosse completamente sconosciuto.

La parte è poi andata a Brendan Fraser che, grazie alla sua interpretazione, sta vivendo una seconda giovinezza cinematografica. L'attore è stato universalmente acclamato per la sua incredibile performance, definita "epocale" per Variety", "il ruolo della vita" per TimeOut, "eccezionale" per CNN, "struggente" per Hollywood Reporter, "da Oscar"per ABC News, "potente" per IGN, "immensa" per Polygon, solo per citarne alcuni.

Dal genio creativo di Darren Aronofsky, regista candidato all'Oscar con Il Cigno Nero e vincitore del Leone D'Oro a Venezia con The Wrestler, The Whale è un viaggio emozionante e profondamente umano - una storia intensa e coinvolgente, intima e personale che si rivela universale per colpire il cuore del pubblico. Il film arriverà nelle sale italiane il 23 febbraio.