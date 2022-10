The Whale, Darren Aronofsky: "Non sono riuscito a trovare un attore obeso che tirasse fuori quelle emozioni"

Darren Aronofsky ha risposto alle critiche sulla scelta di Brendan Fraser per il ruolo di protagonista in The Whale parlando dell'unicità del suo talento al di là del peso corporeo.

Nonostante le lodi per la performance di Brendan Fraser in The Whale, c'è chi ha puntato il dito contro la scelta di Darren Aronofsky di non scegliere un attore realmente obeso, ma il regista spiega di non aver trovato la persona in grado di esprimere le stesse emozioni della sua star.

The Whale: Darren Aronofsky sul set

Darren Aronofsky ha rivelato di aver inizialmente cercato un attore obeso per il ruolo di un gay di 250 chili, ma alla fine ha optato per Brendan Fraser.

"C'è stato un capitolo nella realizzazione di The Whale in cui abbiamo cercato attori affetti da obesità", ha detto Aronofsky a Variety in un'intervista pubblicata mercoledì. "Oltre a non essere in grado di trovare un attore che potesse tirare fuori le emozioni del ruolo, diventa solo un inseguimento. Ad esempio, se non riesci a trovare un attore che pesa 250 chili, uno che ne pesa 150 o 200 è sufficiente?"

Il regista ha specificato di essere stato anche preoccupato che una persona di 250 chili, che vive con gli stessi problemi di salute di Charlie, il personaggio principale, fosse fisicamente in grado di recitare nella produzione:

"Dal punto di vista della salute, è proibitivo. È un ruolo impossibile da ricoprire con una persona reale che vive questi problemi".

The Whale: secondo una critica il film di Darren Aronofsky non dovrebbe essere visto dalle persone grasse

Nel film, Brendan Fraser interpreta Charlie, un uomo omosessuale che affronta i suoi ultimi giorni costretto a fare i conti con un'obesità pericolosa per la vita. Nei suoi ultimi momenti, Charlie tenta di riconnettersi con la sua ex (Samantha Morton) e la figlia Ellie (Sadie Sink), il tutto mentre è sotto la cura della sua infermiera e amica di lunga data, Liz (Hong Chau).

Qui la nostra recensione di The Whale, in uscita nelle sale italiane il 9 dicembre.