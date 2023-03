Oscar 2023, la rivincita di Brendan Fraser: "30 anni fa è stata dura, ma ora sono qui"

Un Brendan Fraser evidentemente commosso ha ritirato la statuetta come Miglior attore protagonista per la sua interpretazione in The Whale, ringraziando il regista Darren Aronofsky e il resto del cast

Brendan Fraser ha vinto il premio come Miglior attore protagonista agli Oscar 2023 (qui la lista di tutti i vincitori). Salendo sul palco, visibilmente commosso, ha aperto il suo discorso con una battuta: "Quindi questo è il Multiverso!", ha scherzato. Continuando poi con i ringraziamenti: "Sono grato a Darren Aronofsky per avermi dato un'ancora di salvezza creativa e per avermi trascinato a bordo della buona nave di The Whale. Non ci sarei riuscito senza il mio cast. È stata come una spedizione subacquea sul fondo dell'oceano e come se l'aria sulla linea verso la superficie fosse sorvegliata da alcune persone importanti nella mia vita, come i miei figli".

Ricordiamo che Fraser ha saputo commuovere pubblico e critica con la sua interpretazione in The Whale di un professore di letteratura che pesa ben 300 kg (qui i dettagli sul trucco prostetico che gli ha permesso di sembrare obeso).

The Whale: una scena del del film

Fraser ha avuto parole di elogio anche verso quello che ha definito "un faro", ovvero Samuel D. Hunter, sceneggiatore e autore dell'opera teatrale sulla quale si è basato il film: "Avete messo a nudo i vostri cuori grandi come balene, in modo che potessimo vedere nella vostra anima come nessun altro".

Ha lodato anche la sua partner di scena Hong Chau: "Solo le balene possono nuotare alla stessa profondità del suo talento".

Brendan Fraser, fragile e umano outsider di Hollywood: la rinascita di un beniamino

Ha anche menzionato le sue vicende personali, che hanno visto la sua carriera interrompersi 30 anni fa, ai tempi del successo planetario di La mummia, a causa delle molestie subite dal presidente della Hollywood Foreign Press Association: "Ho iniziato in questo ambiente 30 anni fa. C'era una struttura che non ho apprezzato al tempo, fin quando non mi sono fermato, ma ora sono qui. Voglio ringraziarvi per questo riconoscimento".

Qui sotto potete vedere il video del suo discorso: