The Whale: Brendan Fraser in lacrime durante la standing ovation di sei minuti a Venezia 2022

Brendan Fraser si è commosso durante la standing ovation di sei minuti rivoltagli dalla Sala Grande alla fine della proiezione ufficiale di The Whale, film di Darren Aronofsky che lo vede protagonista nei panni di un uomo affetto da una gravissima forma di obesità che cerca di riallacciare un rapporto con la figlia. La pellicola, presentata in anteprima mondiale in concorso a Venezia 2022, ha ricevuto il plauso della critica. Brendand Fraser ha abbracciato diverse volte il regista Aronofsky durante l'ovazione. A un certo punto ha cercato di lasciare la sala, ma gli applausi erano così forti che è rimasto più a lungo e si è inchinato.

Qui la nostra recensione di The Whale. Per interpretare il personaggio principale nel film, Brendan Fraser ha indossato una tuta protesica che ha aumentato il peso da 20 a oltre chili a seconda della scena. L'attore ha trascorso fino a sei ore al giorno sulla poltrona del trucco per trasformarsi completamente nel personaggio. In un'intervista a Variety prima della premiere del film a Venezia, Brendan Fraser ha spiegato che la sua tuta protesica era "ingombrante, non proprio comoda", aggiungendo:

"Il busto era quasi come una camicia di forza con maniche che proseguivano, aerografate a mano per sembrare identiche alla pelle umana, fino ai capelli tagliati a mano".

Durante la conferenza stampa veneziana, l'attore ha aggiunto: "Ho sviluppato muscoli che non sapevo di avere. Ho anche provato un senso di vertigine alla fine della giornata quando tutti gli elettrodomestici sono stati rimossi; era come scendere dal molo su una barca a Venezia. Quel senso di ondeggiamento mi ha fatto capire come si sente chi ha un corpo simile al mio personaggio. Devi essere una persona incredibilmente forte, mentalmente e fisicamente, per abitare quel fisico".