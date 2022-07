Brendan Fraser: "Ecco quando ho capito che il mio ritorno a Hollywood era la decisione giusta"

Brendan Fraser ha recentemente rivelato perché ha deciso di fare il suo tanto atteso ritorno a Hollywood: l'attore ha un'intera comunità di fan che fa il tifo per lui e uno di questi fan lo ha elogiato a lungo durante un'intervista recente e Fraser ha risposto alla sua domanda ricordando il momento in cui ha capito che riprendere a recitare era la decisione giusta.

Fraser si era allontanato da Hollywood a causa di una serie di problemi di salute, alcune tragedie personali, come la morte di sua madre, e le molestie sessuali subite nel 2003 da un membro dell'Hollywood Foreign Press Association. Al Megacon, un fan lo ha ringraziato per aver parlato della sua esperienza e ha detto che il suo coraggio è stato una grande ispirazione:

"Prima di tutto, voglio solo ringraziarti per aver condiviso la tua storia, rivelando che sei una vittima di molestie. So che molte persone, me compreso, sono sopravvissute a tutto questo, e il fatto che tu ti sia aperto è stata una delle cose più stimolanti che abbia mai visto nella mia vita".

Il fan ha quindi chiesto a Brendan Fraser di parlare del suo ritorno alla recitazione al che l'attore ha dichiarato: "Sei pronto per quello che sto per dirti? Ho capito che tornare era la scelta giusta quando ho incontrato quel cavallo, Pecas, sul set di Texas Rising nel 2015, in Messico. Mi dispiace dire che non c'è più, ma ho imparato molto da lui."