The Whale: l'edizione 4K Limited Edition con la sceneggiatura del film è in sconto su Amazon

I 6 minuti di standing ovation per Brendan Fraser dopo la prima alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia in seguito alla presentazione del film, parlano da soli. The Whale è letteralmente esploso sia nel periodo di presentazione che successivamente alla sua pubblicazione, lasciando di stucco pubblico e soprattutto critica specializzata. Nel grande e immediato interesse verso questo lungometraggio, troviamo l'indelebile interpretazione di un Fraser che ha, in tutto e per tutto, trasformato se stesso in funzione di un ruolo difficile e sfaccettato, sicuramente difficilissimo portare sul grande schermo. Il grandissimo valore di questa pellicola si specchia in quello che dice, direttamente e indirettamente, e soprattutto nel "modo" in cui sceglie di farlo, in cui sceglie di parlare a un pubblico lasciando un amaro in bocca difficile da dimenticare e cancellare.

La 4K Limited Edition con sceneggiatura di The Whale

Diretto da Darren Aronofsky, The Whale è riuscito, nel suo anno di uscita, ad aggiudicarsi ben due Premi Oscar tra cui Miglior Attore Protagonista a Brendan Fraser.

The Whale di Darren Aronofsky è un'esperienza fisica

