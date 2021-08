The Suicide Squad: James Gunn ha potuto ingaggiare Taika Waititi grazie alla cancellazione di Akira

James Gunn svela come è riuscito a convincere il collega Taijka Waititi a recitare in The Suicide Squad - Missione Suicida dopo la cancellazione di Akira.

Il regista di Thor: Ragnarok e Thor: Love and thunder Taika Waiti è passato alla concorrenza per interpretare un piccolo, ma gustoso ruolo in The Suicide Squad - Missione Suicida. Il motivo per cui James Gunn è riuscito ad assicurarsi la presenza del mattatore neozelandese è la cancellazione di Akira, adattamento live action del celebre manga che avrebbe dovuto essere diretto da Waititi.

The Suicide Squad: Missione Suicida, i protagonisti in una foto del film

Ma come è riuscito James Gunn a convincere il collega impiegato della Marvel a passare dall'altra parte della barricata? Semplice. "L'ho chiamato" spiega Gunn a Indiewire.

Il regista ha ammesso che inizialmente era interessato ad affidare a Taika Waititi un ruolo più importante, ma i numerosi impegni dell'eclettico kiwi hanno rappresentato fin da subito un ostacolo:

"In realtà avevo pensato a Taika per un altro ruolo e gliel'ho offerto, ma lui ha risposto, non lo so.... Stava lavorando su Akira in quel momento e ha detto 'Ho dovuto darti la mia risposta in due settimane', voleva assolutamente farlo. Era uno degli altri supereroi. E ha detto che voleva farlo, ma poi è stato dato il via libera ad Akira".

Gunn si è però rifiutato di svelare quale era il ruolo iniziale pensato per Taika Waititi spiegando:

"Mi sentirei troppo male. Non voglio ferire l'attore che ha finito per prendere il ruolo. Posso solo dire che si tratta di uno dei personaggi che compaiono dall'inizio del film, è uno dei nuovi potenziali membri della cosiddetta Suicide Squad che si dirigono in una missione a cui non tutti sopravvivono".

Taika Waititi commenta le foto in cui bacia Rita Ora e Tessa Thompson: 'Non stavo facendo niente di male"

Mentre James Gunn era in pre-produzione con pre-production con The Suicide Squad - Missione Suicida, Taika Waititi iniziava la preparazione della versione live action di Akira, che sarebbe dovuta uscire a maggio 2021. Ma nel luglio 2021 il progetto è stato stoppato e a quel punto Waititi ha firmato per dirigere Thor: Love and Thunder, ma ha conservato del tempo libero per un ruolo in The Suicide Squad:

"All'improvviso Akira è stato cancellato, così Taika mi ha scritto e mi ha detto 'Quel fottuto progetto è fallito. Il ruolo è ancora disponibile?' Ho risposto 'No, ma posso proportene un altro'".

Qui trovate la nostra recensione di The Suicide Squad - Missione Suicida, al cinema dal 5 agosto.