Taika Waititi commenta le foto in cui bacia Rita Ora e Tessa Thompson: 'Non stavo facendo niente di male"

Taika Waititi commenta per la prima volta le foto che lo vedono impegnato in effusioni con Rita Ora e Tessa Thompson e che avrebbero attirato anche l'attenzione, e le reprimende, di Marvel.

Qualche tempo fa, hanno fatto scalpore le foto del regista Taika Waititi impegnato in tenere effusioni con la cantante Rita Ora e l'attrice Tessa Thompson in una pausa dal set di Thor: Love and Thunder.

Foto che la stessa Marvel sembrava non aver apprezzato tanto da riprendere privatamente il regista per il suo atteggiamento disinvolto. Dopo un lungo silenzio, Taika Waititi ha commentato le foto in questione col Sydney Morning Herald spiegando di non essere dispiaciuto del fatto che le immagini siano finite on line:

"Credo che nel mondo di internet scorre tutto molto velocemente. È un grosso problema? Non mi pare proprio. Non stavo facendo niente di male."

Parlando dell'esperienza australiana sul set di Thor: Love and Thunder, Waititi ha aggiunto:

"Ho ricevuto un caloroso benvenuto, tutti sono stati gentili con me. In un periodo in cui non ho potuto vedere i miei figli per sette mesi per via delle difficoltà a viaggiare è stato bello essere circondato da persone che mi hanno fatto sentire a casa."

Mentre Waititi era impegnato sul set di Thor 4, Rita Ora si trovava a Sydney per girare The Voice. Il trio è stato fotografato davanti la porta di casa di Waititi a Sidney mentre stavano seduti in veranda. Dopo essersi separato dalla moglie Chelsea Winstanley nel 2018, Taika Waititi avrebbe intrecciato una relazione con Rita Ora dallo scorso aprile.