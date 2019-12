The Suicide Squad conterrà due squadre separate?

The Suicide Squad potrebbe contenere due squadre separate di personaggi. Anche se James Gunn tiene la bocca cucita sul possibile plot del suo reboot, le anticipazioni spoiler si fanno strada in rete, l'ultima in ordine di tempo sarebbe stata diffusa da We Got This Covered.

Le immagini trapelate dal set di The Suicide Squad

Quando James Gunn ha anticipato il cast completo di The Suicide Squad, in molti si sono stupiti della grande quantità di personaggi in arrivo. La possibile spiegazione secondo una fonte anonima vicina a Warner starebbe bella scelta di introdurre nel film due team separati.

La squadra A è quella che abbiamo già visto in azione nelle prime foto dal set di The Suicide Squad e sarebbe composta da Sean Gunn nel ruolo di Weasel, Flula Borg in quello Javelin, Pete Davidson come Blackguard, Michael Rooker nei panni di Savant, Mayling Ng come Mongal e Nathan Fillion nel ruolo di Arm-Fall-Off Boy, anche se nel film dovrebbe essere ribattezzato Detachable Kid.

The Suicide Squad, James Gunn: "Non c'è bisogno di Joker nel film"

Non affezionatevi troppo a questi personaggi! Secondo uno spoiler, la squadra A potrebbe essere fatta fuori molto presto dopo essere stata inviata in una missione per catturare e consegnare ad Amanda Waller (Viola Davis) una creatura mostruosa. Dopo la dipartita del team A potrebbe fare la sua comparsa una nuova squadra che vedrà il ritorno degli spostati più amati della DC, veri protagonisti del film.

La Squadra B dovrebbe essere composta da Harley Quinn (Margot Robbie), Vigilante (Idris Elba), Ratcatcher (Daniella Melchior), Peacemaker (John Cena), King Shark (Steve Agee), Polka-Dot Man (David Dastmalchian) e Rick Flagg (Joel Kinnaman). Gli anti-eroi verranno inviati a Panama alla ricerca del misterioso mostro che potrebbe addirittura essere di origini extraterrestre.

Anticipazioni, queste, da prendere con le molle visto che mancano conferme ufficiali al riguardo. Al momento The Suicide Squad è in fase di lavorazione ad Atlanta prima di spostarsi a Panama. L'uscita del film è fissata per l'agosto 2021.