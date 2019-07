The Stand: la serie di Stephen King si girerà a Vancouver da settembre a marzo

The Stand, la serie ispirata a L'ombra dello scorpione di Stephen King, si girerà a Vancouver da settembre a marzo.

Dopo anni di incertezza, la serie tv realizzata da CBS All Access sta per entrare in lavorazione. Le riprese si apriranno il 16 settembre a Vancouver, British Columbia, e si concluderanno l'11 marzo.

Tra i nuovi arrivi si segnala la presenza dello scenografo di Bohemian Rhapsody e del reboot di Charlie's Angels Aaron Haye che si occuperà delle scenografie post-apocalittiche.

The Stand si basa sul romanzo fiume L'ombra dello scorpione che descrive un mondo post-apocalittico in cui le forze del bene e del male influenzano il comportamento dei superstiti che si riuniscono in due gruppi, uno catalizzato dall'anziana Mother Abagail, di 108 anni, l'altro dominato dall'oscuro Randall Flagg, L'uomo in nero.

Josh Boone dirigerà tutti i 10 episodi di The Stand. Tra le possibili presenze nel cast si segnalano quelle di James Marsden e Whoopi Goldberg.

Riguardo all'adattamento, Stephen King ha dichiarato: "Sono eccitato all'idea che L'ombra dello scorpione avrà una nuova vita su questa eccitante piattaforma. Le persone coinvolte sono uomini e donne che sanno esattamente ciò che stanno facendo; le sceneggiature sono dinamite. Il risultato promette di diventare qualcosa di memorabile ed emozionante. Credo che catturerà gli spettatori e li trascinerà in un mondo che si augurano non si realizzi mai."

