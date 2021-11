The Stand in blu-ray, la recensione: finalmente in homevideo la serie tratta dal romanzo di Stephen King

La recensione del blu-ray di The Stand: edizione a tre dischi targata Koch Media per la serie tv tratta dal capolavoro post-apocalittico del re del brivido.

Dopo essere passata in streaming solo su StarzPlay, adesso finalmente è arrivata anche in homevideo la nuova serie tratta da L'Ombra dello Scorpione, il classico post-apocalittico di Stephen King. Come vedremo nella recensione di The Stand in blu-ray, la serie tv con un supercast (Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgård, James Mardsen e Amber Heard) tratta dal capolavoro del re del brivido, ha avuto un trattamento super da Koch Media che lo ha proposto anche in alta definizione con un'edizione a tre dischi. Il modo migliore per scoprire e apprezzare questa nuova trasposizione del romanzo e rivivere la lotta colossale tra bene e male dopo un'apocalisse da virus che ha decimato quasi tutta la popolazione della terra, con Madre Abagail e Randall Flagg a fronteggiarsi.

Slipcover, tre dischi e un video davvero superbo per dettaglio e croma

Proposto da Koch Media con un'elegante slipcover a contenere l'amaray, l'edizione in blu-ray di The Stand contiene tre dischi, con i nove episodi distribuiti equamente e gli extra sul terzo disco. La parte tecnica è davvero eccellente soprattutto per una serie tv. Il video è stupendo e sarebbe difficile vedere di meglio nel formato blu-ray. Il quadro è nitido con un dettaglio preciso e chirurgico su tutti i piani, dalle panoramiche compatte e con una spiccata profondità, ai primi piani dei protagonisti e tutte le variegate ambientazioni della serie.

Perfetta anche la resa delle numerose sequenze più scure, con un nero profondo dal quale però emergono sempre con chiarezza i dettagli. Anche nei momenti in cui interviene la CGI, ben integrata, la scena resta fluida. Il croma è giustamente altalenante a seconda degli ambienti, passando da tonalità naturali a quelle brillanti, accese e ipercolorate di Las Vegas, ai toni più sobri nella zona libera di Boulder.

Audio coinvolgente, dai rumori sottili fino alle esplosioni

Ottime notizie anche sul fronte audio. Nonostante il fatto che per la traccia italiana bisogna accontentarsi di un Dolby digital 5.1, l'ascolto è davvero avvincente e coinvolgente: i dialoghi sono corposi e dall'ottimo timbro, poi tutta l'ambienza è catturata fin nei minimi dettagli, con un costante senso di avvolgimento che parte dal fruscio delle piante che apre la serie ad altri rumori sottili, ma che coinvolge anche la colonna sonora. La traccia poi dà il meglio con lo scoppio nel centro militare o nella fine di Las Vegas tra le saette ed esplosioni del penultimo episodio.

Il DTS HD 5.1 inglese riesce a fare ancora meglio sul piano della dinamica e della potenza, con bassi decisamente più pesanti e con effetti ancora più inquietanti dell'asse posteriore, che resta sempre molto attivo contribuendo al clima di tensione con un'energia che non cala mai anche nelle fasi più tranquille.

Gli extra: un approfondimento di 20 minuti e un po' di papere sul set

Meno esplosivo ma comunque più che sufficiente il reparto degli extra. Un'epopea post-apocalittica: l'adattamento dell'Ombra dello scorpione è un contributo di 20 minuti in cui il cast e la troupe esprimono la loro ammirazione per la storia, parlano del romanzo di Stephen King, discutono del trucco e degli effetti speciali, del processo di adattamento dei personaggi per lo schermo, il tutto attraverso gli interventi dei protagonisti e tante immagini del lavoro sul set durante le riprese. L'altro contributo è Papere sul set, 4 minuti di sbagli, errori nelle battute, riprese rovinate, scherzi oppure oggetti di scena che non funzionano come dovrebbero.