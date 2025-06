L'ombra dello scorpione diventa un film: Doug Liman adatterà il romanzo cult di Stephen King

Dopo due adattamenti televisivi, L'ombra dello scorpione di Stephen King sta per trovare la via del grande schermo. Sarà il regista Doug Liman ad avere il non facile compito di trarre un lungometraggio dal monumentale bestseller post-apocalittico per conto di Paramount Pictures, come rivela l'Hollywood Reporter.

Al momento il progetto non ha ancora una sceneggiatura. Adattare il romanzo fiume di oltre 1100 pagine che racconta la lotta tra il bene e il male in un'America la cui popolazione è stata decimata da un misterioso virus non sarà facile per Liman, ma lo studio vede il film come una priorità.

Una nuova sfida per Doug Liman

Il regista Doug Liman

The Stand, questo il titolo originale de L'ombra dello scorpione, pubblicato per la prima volta 1978, ha visto un primo adattamento in forma di miniserie per la ABC nel 1984, con un supercast che comprendeva Gary Sinise, Molly Ringwald, Rob Lowe, Ruby Dee e Laura San Giacomo. Nel 2020 è arrivata la serie Paramount+ con James Marsden, Odessa Young, Alexander Skarsgard, Whoopi Goldberg e Amber Heard. Ma finora è mancata la versione cinematografica, nonostante i tentativi di registi come George Romero, Ben Affleck, Scott Cooper, David Yates e Josh Boone. Questa sarà la volta buona?

L'adattamento segnerà anche la prima collaborazione tra Doug Liman e Paramount. Di recente ilr regista ha diretto progetti per gli streamer Apple TV+ (The Instigators) e Prime Video (Road House).

Ambizioso racconto dello scontro tra bene e male, ambientato in un'America dopo che un virus ha sterminato la maggior parte della popolazione, segue decine di personaggi in trame sovrapposte che si estendono per molti anni. E mentre i lettori tifano per personaggi come l'Uomo del bidone della Spazzatura e Madre Abigail, lo scontro finale ci condurrà nel cuore del male, la landa desolata conosciuta come Las Vegas, dove il villain Randall Flagg ha stabilito il suo regno.