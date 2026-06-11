The Pitt e i segreti delle scene più crude: “Al pubblico impressiona più un ago in un ginocchio”

Noah Wyle e la responsabile del reparto trucco Myriam Arougheti hanno raccontato il lavoro dietro alcune delle sequenze mediche più intense della seconda stagione di The Pitt, tra protesi costruite su misura, sangue artificiale e consulenze mediche dettagliate.

Chiunque abbia visto The Pitt sa che la serie non risparmia nulla quando si tratta di mostrare il lato più duro della medicina d'urgenza. Ferite devastanti, interventi eseguiti in pochi secondi e pazienti sospesi tra la vita e la morte fanno ormai parte del DNA dello show. Eppure, secondo Noah Wyle, le scene che mettono davvero a disagio gli spettatori non sono necessariamente quelle più sanguinose.

Dietro una ferita c'è un lavoro che dura settimane

Parlando con Deadline insieme alla responsabile del reparto trucco Myriam Arougheti, l'attore, produttore esecutivo e regista del sesto episodio della seconda stagione di The Pitt ha raccontato un aspetto curioso emerso durante la lavorazione della serie. "Puoi fare un'intera toracotomia. Possiamo aprire completamente una gabbia toracica. Possiamo mostrare il cuore e gli organi interni e la gente continua a guardare interessata", ha spiegato Wyle. "Ma se togli l'unghia a qualcuno o infili un ago dentro un ginocchio, ecco che arrivano i momenti in cui il pubblico si sente davvero male."

Noah Wyle indossa di nuovo il camice per The Pitt

È proprio questa osservazione ad aver guidato alcune delle scelte creative dell'episodio, considerato uno dei più intensi dell'intera stagione. Per rendere credibili i casi medici mostrati in The Pitt, il lavoro inizia molto prima che le telecamere si accendano. Ogni singolo trauma viene studiato insieme al consulente medico della serie, il dottor Joe Sachs, che spiega nel dettaglio quali sarebbero le conseguenze reali di un incidente o di una particolare lesione.

Da lì entra in gioco il team guidato da Myriam Arougheti, che deve tradurre le informazioni cliniche in qualcosa che funzioni davanti alla macchina da presa. Uno dei casi più complessi dell'episodio riguarda Brandon Li, vittima di un grave incidente motociclistico. Inizialmente il reparto trucco aveva realizzato una protesi da applicare direttamente sulla gamba dell'attore per le scene di visita e sutura. Tuttavia, Noah Wyle aveva in mente qualcosa di ancora più ambizioso. "A quel punto sono tornato da Myriam e le ho detto che quel pezzo non avrebbe funzionato per quello che volevo mostrare", ha raccontato. "Volevo davvero che il pubblico vedesse un ago entrare nel ginocchio."

Quella richiesta ha costretto il reparto effetti speciali a ripensare completamente il lavoro già svolto. Il risultato finale è stato la creazione di una gamba prostetica completa, realizzata per replicare fedelmente quella dell'attore. Nascosta sotto i teli chirurgici utilizzati durante la procedura, la protesi ha consentito di girare dettagli ravvicinati dell'intervento senza compromettere il realismo della scena.

Secondo Arougheti, però, la sfida non riguardava soltanto l'aspetto visivo. "La ferita prevedeva una chiusura su due livelli e doveva essere suturata in profondità prima di tutto il resto", ha spiegato. "La protesi doveva quindi avere una struttura abbastanza resistente. Quando si eseguono quei punti di sutura è facilissimo che il lattice si strappi."

Sangue, compressioni toraciche e il realismo delle emergenze

L'altra grande sfida del sesto episodio arriva fin dalle prime sequenze. La puntata si apre infatti con il tentativo disperato di salvare Louie Cloverfield, un paziente che durante le manovre di rianimazione inizia a perdere sangue dalle vie respiratorie. Una scena particolarmente scioccante che ha richiesto una stretta collaborazione tra il reparto trucco e quello degli effetti speciali pratici.

Una foto della serie The Pitt

Per ottenere il risultato desiderato, il team ha lavorato insieme al coordinatore degli effetti speciali Rob Nary sviluppando un sistema che sincronizzava la fuoriuscita di sangue con le compressioni toraciche effettuate dai medici. L'obiettivo era dare l'impressione che il paziente stesse realmente emorragizzando dai polmoni durante il tentativo di rianimazione.

Secondo Wyle, una parte importante del successo della scena è stata merito anche dell'attore Ernest Harden Jr., chiamato a restare immobile per lunghe riprese mentre intorno a lui si svolgeva un'autentica coreografia medica. Ma oltre all'impatto visivo, quella sequenza aveva per lui un altro significato. "Gli infermieri sono la spina dorsale dei pronto soccorso", ha sottolineato. "Fanno un lavoro che definirei quasi angelico."

È una dichiarazione che riassume bene l'approccio generale di The Pitt. Dietro le ferite aperte, il sangue e gli interventi mostrati in primo piano non c'è mai la semplice ricerca dello shock. La serie punta piuttosto a raccontare il lavoro quotidiano di chi opera nelle corsie d'emergenza, mostrando procedure e situazioni nel modo più autentico possibile.

Ed è probabilmente proprio questa attenzione al dettaglio a rendere le sue scene tanto efficaci. Non perché siano più estreme di quelle viste in altri medical drama, ma perché riescono a dare la sensazione che tutto ciò che accade sullo schermo potrebbe realmente succedere pochi metri più in là, dietro le porte di un vero pronto soccorso.