Wonder Man cancellata, Marvel cambia i piani: la seconda stagione non si farà più su Disney+

A pochi mesi dall'annuncio del rinnovo, Marvel Studios e Disney+ hanno cambiato completamente strategia. Secondo quanto riportato in esclusiva da Variety, Wonder Man è stata cancellata e la seconda stagione non verrà più realizzata.

Colpo di scena in casa Marvel Studios: Wonder Man non tornerà con una seconda stagione su Disney+, nonostante il rinnovo annunciato pochi mesi fa. La serie con Yahya Abdul-Mateen II è stata cancellata, anche se i suoi personaggi potrebbero riapparire in altri progetti del Marvel Cinematic Universe.

La seconda stagione non entrerà mai in produzione

La decisione arriva a sorpresa, soprattutto perché lo scorso marzo Disney aveva confermato ufficialmente il ritorno della serie per un nuovo ciclo di episodi. Secondo le fonti citate da Variety, invece, il progetto è stato interrotto prima ancora di entrare nella fase di sviluppo vero e proprio.

Wonder Man: un primo piano di Yahya Abdul-Mateen II

La writers' room della seconda stagione non sarebbe infatti mai stata aperta e gli sceneggiatori coinvolti sarebbero stati liberati dai loro impegni per poter lavorare ad altri progetti. Al momento Disney e Marvel Studios non hanno spiegato le ragioni della cancellazione.

La cancellazione della serie non significa però necessariamente la fine dei suoi protagonisti. Una fonte vicina alla produzione ha infatti precisato che Simon Williams e gli altri personaggi introdotti in Wonder Man potrebbero riapparire in futuri film o serie del Marvel Cinematic Universe, seguendo una strategia già adottata più volte dai Marvel Studios.

La notizia sorprende anche perché Wonder Man aveva ricevuto recensioni molto positive. La prima stagione aveva raggiunto il 91% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, con numerosi elogi rivolti soprattutto alle interpretazioni dei protagonisti. La critica aveva sottolineato la chimica tra Yahya Abdul-Mateen II e Ben Kingsley, evidenziando come i loro personaggi riuscissero a essere contemporaneamente ironici e romantici. Il ruolo di Simon Williams ha inoltre permesso a Yahya Abdul-Mateen II di ottenere una candidatura agli Emmy come miglior attore protagonista in una serie comedy.

Grazie a questa nomination, l'attore è diventato il primo interprete protagonista in live-action a ricevere un riconoscimento agli Emmy sia per un progetto Marvel sia per uno DC, dopo la vittoria ottenuta con Watchmen.

Un'eccezione nella strategia Marvel

Disney non ha mai diffuso dati ufficiali sul pubblico della serie. Secondo le rilevazioni Nielsen, Wonder Man è riuscita a entrare nella Top 10 delle produzioni originali in streaming soltanto durante la settimana del debutto, raggiungendo l'ottavo posto, prima di uscire rapidamente dalla classifica nei giorni successivi. Pur senza conferme ufficiali, è possibile che le performance sulla piattaforma abbiano contribuito alla decisione di interrompere il progetto.

Locandina di Wonder Man

Il rinnovo di Wonder Man era stato considerato insolito fin dall'inizio. La maggior parte delle serie live-action dei Marvel Studios per Disney+ è infatti stata concepita come una singola stagione, come WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye e Moon Knight.

Tra le poche eccezioni figurano Loki, conclusa dopo due stagioni, e Daredevil: Born Again, che proseguirà con una terza stagione prevista nel 2027. L'universo narrativo di WandaVision, inoltre, continua a espandersi con gli spin-off Agatha All Along e Vision Quest.

Per Wonder Man, invece, il percorso si interrompe dopo una sola stagione. I fan del personaggio dovranno quindi attendere eventuali futuri progetti del Marvel Cinematic Universe per scoprire se Simon Williams avrà una nuova occasione di tornare sullo schermo.