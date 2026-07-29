Stranger Things: si torna a Hawkins con uno spin-off di sei episodi, ma non arriverà su Netflix

Stranger Things: SIX sarà uno spin-off composto da sei episodi che riporta gli spettatori nel famigerato laboratorio di Hawkins, ma la novità, però, è che questa storia non sarà distribuita su Netflix.

L'universo di Stranger Things si espande con Stranger Things: SIX, miniserie in sei episodi dedicata a un'altra cavia del laboratorio di Hawkins. Lo spin-off, però, non sarà distribuito su Netflix, ma debutterà su Webtoon adattando l'omonima serie a fumetti pubblicata da Dark Horse Comics.

Lo spin-off di Stranger Things arriva su Webtoon

Anche se Stranger Things si è conclusa nel 2025, il mondo creato dai fratelli Duffer continua a vivere attraverso nuovi progetti. Stranger Things: SIX sarà pubblicato su Webtoon, la piattaforma dedicata ai webcomic in formato verticale.

Il progetto ripropone l'omonima miniserie a fumetti pubblicata da Dark Horse Comics nel 2019, già distribuita successivamente anche su GlobalComix. Come accaduto con Stranger Things: The Other Side, le tavole originali sono state adattate per la lettura verticale tipica della piattaforma.

La protagonista è Francine, conosciuta nel laboratorio di Hawkins come Six. A differenza di Undici, Francine arriva nella struttura quando è già adolescente e possiede un potere molto particolare: la precognizione, ovvero la capacità di vedere possibili eventi futuri e, in alcuni casi, influenzarli.

Reclutata dal dottor Martin Brenner, Six viene sottoposta agli esperimenti del laboratorio, mentre le sue visioni diventano sempre più oscure e inquietanti, popolate da Demogorgoni e da immagini che mettono a dura prova il suo equilibrio mentale.

Una continuità diversa rispetto alla serie Netflix

Secondo la sinossi ufficiale, Stranger Things: SIX affronta temi ancora più drammatici rispetto ad altre storie ambientate nell'universo della serie. Francine stringe un legame con altri soggetti degli esperimenti, tra cui Three, il cui vero nome è Ricky.

I due avevano avuto una relazione sentimentale prima dell'arrivo al laboratorio, ma il rapporto si è incrinato quando Ricky ha utilizzato i propri poteri di manipolazione emotiva contribuendo, indirettamente, al trasferimento di Francine a Hawkins. Durante la prigionia, i due tenteranno di ricostruire il loro rapporto mentre progettano una fuga destinata a cambiare il loro destino.

I fan più attenti noteranno però una differenza importante. Gli eventi raccontati nel fumetto non fanno più parte della continuità ufficiale di Stranger Things. Con la quarta stagione della serie Netflix, i fratelli Duffer hanno infatti modificato il passato di molti dei bambini sottoposti agli esperimenti di Hawkins.

Nel fumetto, Six e Three seguono un percorso completamente diverso rispetto a quello mostrato nella serie televisiva. Nello show, entrambi vengono riscritti e assumono caratteristiche differenti, con poteri modificati e un destino che culmina nel massacro del laboratorio del 1979.

Per questo motivo, Stranger Things: SIX viene oggi considerato una sorta di universo alternativo, che offre ai fan una versione differente della storia dei soggetti di Hawkins.

La miniserie è firmata da un gruppo di autori già noti ai lettori dei fumetti di Stranger Things. La sceneggiatura è di Jody Houser, mentre i disegni sono realizzati da Edgar Salazar, con chine di Keith Champagne e colori di Lauren Affe.

Pur non essendo canonico, Stranger Things: SIX rappresenta uno degli approfondimenti più interessanti dedicati agli esperimenti del laboratorio di Hawkins e permette di esplorare un capitolo dell'universo della serie che Netflix ha successivamente scelto di riscrivere. Per i fan rimasti orfani dello show, l'arrivo della miniserie su Webtoon offre quindi una nuova occasione per tornare tra i corridoi del laboratorio che ha dato origine a uno dei fenomeni televisivi più importanti degli ultimi anni.