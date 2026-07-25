The Pitt 3, Noah Wyle spiega Robby e il futuro della serie: "Non era misoginia, ma una crisi mentale"

La seconda stagione di The Pitt ha trasformato il dottor Michael "Robby" Robinavitch in uno dei personaggi televisivi più discussi dell'anno. Le sue esplosioni emotive, i conflitti con i colleghi e un comportamento molto distante dall'eroe compassionevole visto nel primo ciclo di episodi hanno diviso il pubblico, ma per Noah Wyle il dibattito ha spesso preso una direzione sbagliata. Ora che è in arrivo la terza stagione della serie, ha espresso ciò che pensa del suo personaggio e cosa aspettarci in futuro.

"Personaggio e attore vengono troppo spesso confusi"

Intervistato nel podcast Awards Circuit di Variety, l'attore, produttore esecutivo e regista della serie ha riflettuto sulle reazioni online, spiegando come molti spettatori abbiano finito per confondere il personaggio con chi lo interpreta o con le opinioni degli autori.

Una scena di The Pitt

Noah Wyle ammette di seguire poco le discussioni sui social, anche perché preferisce proteggersi dalle polemiche. "Il confine tra attore e personaggio si è fatto sempre più sfumato. A volte sembra che un interprete venga giudicato per il comportamento del ruolo che interpreta, oppure che ogni battuta pronunciata da un personaggio venga considerata il pensiero degli sceneggiatori. Non funziona così: un dialogo serve innanzitutto a creare tensione drammatica in quella scena, non necessariamente a lanciare un messaggio più grande."

L'attore racconta persino di avere un "filtro" personale: suo figlio. "È lui che mi chiama dicendo: "Papà, sono davvero arrabbiati con te". Mi avverte quando online la situazione si scalda."

Secondo Wyle, parte del pubblico ha interpretato in maniera superficiale il comportamento del protagonista. L'obiettivo degli autori non era trasformare Robby in un uomo crudele o misogino, ma raccontare cosa accade quando un medico, sottoposto a una pressione estrema, attraversa una vera crisi psicologica. "Quando siamo disperati non siamo sempre la versione migliore di noi stessi. Stavamo raccontando una persona nel pieno di una crisi mentale, che si comportava in modo irresponsabile, poco professionale e completamente fuori dal suo carattere abituale."

Per l'attore, alcune accuse rivolte al personaggio hanno ignorato il quadro complessivo della storia. "Qualcuno ha visto soltanto un uomo aggressivo con le colleghe. In realtà c'era una vicenda molto più ampia dietro quei comportamenti."

Una serie che continua a far discutere

Nonostante le critiche, Wyle considera il dibattito nato attorno a The Pitt un risultato positivo. Secondo lui, la serie è riuscita a diventare uno di quei prodotti capaci di alimentare conversazioni autentiche tra gli spettatori, senza affidarsi esclusivamente a grandi eventi spettacolari. "Volevamo dimostrare che non serve un disastro aereo o una catastrofe gigantesca per tenere alta l'attenzione del pubblico. Le vicende quotidiane di un pronto soccorso possono essere altrettanto coinvolgenti."

Locandina di The Pitt

L'attore ritiene inoltre che la serie abbia favorito più confronti costruttivi che divisioni. "Mi piace pensare che The Pitt abbia costruito più ponti di quanti ne abbia bruciati."

Wyle ha anche anticipato alcuni dettagli sul terzo capitolo della serie. Dopo due stagioni ambientate durante il caldo estivo, i nuovi episodi si sposteranno in autunno, precisamente nel mese di novembre, introducendo un contesto completamente diverso. Il cambio di stagione influenzerà anche i casi medici affrontati dal pronto soccorso. "Volevamo un'atmosfera differente. Dopo il caldo del 4 luglio ci sembrava naturale passare all'autunno: i riscaldamenti che si riaccendono, le prime piogge, le strade scivolose e una casistica completamente diversa."

Anche Robby tornerà in ospedale dopo un periodo di assenza, elemento che contribuirà a ridefinire gli equilibri della serie.

Durante l'intervista Wyle ha parlato anche del ruolo che The Pitt sta giocando nell'industria televisiva americana. La serie viene infatti realizzata interamente a Los Angeles, una scelta che per l'attore rappresenta un segnale importante in un momento in cui molte produzioni preferiscono trasferirsi all'estero per ridurre i costi. "Quando abbiamo iniziato a girare negli studi Warner Bros. sembrava una città fantasma. Oggi è tornato a essere un luogo pieno di vita. Spero che questo diventi un esempio per altre produzioni."

Per Wyle, The Pitt dimostra che è ancora possibile realizzare serie di alto livello a Los Angeles senza rinunciare alla sostenibilità economica, a patto di mantenere produzioni snelle e ben organizzate.