Chicago Fire 14 stasera su Italia 1: cosa succede nei nuovi episodi

Chicago Fire 14 torna stasera su Italia 1 con nuovi episodi: Severide, Kidd e la squadra della Firehouse 51 affrontano emergenze e situazioni personali che mettono alla prova i protagonisti.

Questa sera, venerdì 31 luglio su Italia 1, appuntamento con Chicago Fire 14, con tre nuovi episodi consecutivi che metteranno ancora una volta alla prova i protagonisti della Caserma 51.

Chicago Fire 14, cosa succede nel triplo appuntamento di stasera

I tre nuovi episodi di Chicago Fire 14 riportano la Firehouse 51 al centro dell'azione. Tra emergenze, scelte difficili e dinamiche personali, Severide è sulle tracce di un incendiario seriale in un'indagine che mette a rischio la vita del pompiere interpretato da Taylor Kinney.

Episodio 7

Severide interviene per un incendio sospetto scoppiato all'interno di una scuola superiore. Insieme al capitano Van Meter, scopre che non si è trattato di un incidente: la macchina del caffè nell'ufficio del preside è stata riempita di benzina e azionata da un timer. I primi sospetti cadono su uno studente problematico, Wyatt, ma Severide intuisce che il ragazzo è estraneo all'innesco e scopre l'esistenza di una pagina social di odio rivolta al preside ("I Hate Mr. Cole").

Steven Weber e Taylor Kinney

Novak riceve una telefonata d'emergenza dall'ospedale: sua sorella è stata ricoverata per un'overdose accidentale dovuta all'assunzione contemporanea di farmaci e alcol. Sal Vasquez deve affrontare una brutta sorpresa quando apprende che suo padre è stato rilasciato in libertà vigilata e si presenta in caserma a cercarlo.

Episodio 8

L'episodio riprende dagli eventi precedenti: il piromane colpisce ancora, incendiando l'abitazione del preside. Severide e Van Meter si trovano sul posto per portarlo in salvo, ma Van Meter rimane gravemente ustionato e riporta danni da inalazione da fumo. Trasportato d'urgenza al Chicago Med, viene posto in coma farmacologico. Devastato dal senso di colpa e dalla rabbia, Severide inizia una caccia spietata per consegnare il responsabile alla giustizia.

Mouch scopre che, a causa di tagli al budget promossi dai vertici burocratici (tra cui Annette Davis), l'Autopompa 51 rischia la dismissione, il che significherebbe per lui la perdita del posto o il pensionamento forzato. Mouch e il comandante Pascal cercano disperatamente una strategia per salvare la caserma. In casa Severide-Kidd, il giovane Isaiah (preso in affidamento) dimostra una grande maturità nel sostenere Kelly in questo periodo di forte stress.

Episodio 9

Mentre Van Meter lotta ancora tra la vita e la morte in ospedale, Joe Cruz affianca Severide per aiutarlo a raccogliere le prove decisive e fermare il piromane. La madre biologica di Isaiah si risveglia dal coma, ed è il momento per il ragazzo di ricongiungersi con lei. Stella soffre molto per il distacco e per l'assenza emotiva di Severide, troppo assorbito dall'indagine per offrirle il dovuto sostegno.

Dermot Mulroney, David Eigenberg, Christian Stolte e Miranda Rae Mayo

Pascal, Herrmann e Mouch tentano una mossa mediatica disperata per portare la vicenda dei tagli al budget all'attenzione pubblica. La mossa ha successo nell'evitare il licenziamento di Mouch, ma comporta un duro prezzo: Mouch viene trasferito alla Caserma 40, lasciando la sua "famiglia" della 51. Vasquez dimostra il suo fiuto investigativo scoprendo un'officina che installa airbag difettosi e pericolosi sulle auto, mentre aumenta l'intesa e la tensione romantica tra lui e Violet.

Chicago Fire 14: il cast confermato e le novità della nuova stagione

La quattordicesima stagione di Chicago Fire conferma alcuni dei volti più amati della Caserma 51 e introduce nuovi personaggi destinati a cambiare gli equilibri della squadra. Tornano Taylor Kinney nei panni di Kelly Severide, Miranda Rae Mayo come Stella Kidd, David Eigenberg nel ruolo di Christopher Herrmann, Joe Minoso come Joe Cruz, Christian Stolte nei panni di Mouch e Hanako Greensmith come Violet Mikami.

Tra i nuovi ingressi spicca Brandon Larracuente, che interpreta il vigile del fuoco Sal Vasquez, un nuovo membro della squadra il cui arrivo alla Caserma 51 porta subito tensioni e nuove dinamiche. Confermato anche Dermot Mulroney nei panni del comandante Dom Pascal, chiamato a guidare il gruppo in una fase segnata da difficoltà operative e tagli al bilancio.

Ritorna inoltre Daniel Kyri come Darren Ritter, mentre la stagione segna l'uscita di alcuni personaggi presenti negli anni precedenti, tra cui Sam Carver interpretato da Jake Lockett e Jack Damon interpretato da Michael Bradway.