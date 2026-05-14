The Pitt, Noah Wyle anticipa la terza stagione: "Sarà ambientata poco prima delle festività"

Agli Upfront della Warner Bros, Wyle e Katherine LaNasa hanno rivelato quando Noah Wyle si rimetterà un camice blu, spiegando anche che la terza stagione di The Pitt sembra voler alzare la posta in gioco in modo quasi sadico.

Per la terza stagione di The Pitt la serie molla l'estate e si sposta a novembre. Una scelta che non è solo estetica o climatica, ma che serve a John Wells per andare a toccare quei nervi scoperti che il 4 luglio aveva lasciato appena intravedere. Il Dr. Robby e il suo team si ritroveranno immersi nel fango di Pittsburgh proprio quando la pressione ospedaliera tocca i picchi peggiori dell'anno.

Veterani e ospedali al collasso

Il punto centrale è il salto temporale. Wyle ha confermato che le riprese iniziano a giugno, ma sullo schermo vedremo l'inizio di novembre. È quel periodo morto tra le ultime foglie che cadono e l'ansia delle feste, dove i pronto soccorso diventano dei veri gironi danteschi.

In corsia con The Pitt

Non ha parlato apertamente di festività, ma chi mastica un po' di storia americana e segue lo show ha già fatto due più due. Novembre significa Veterans Day e Ringraziamento. E siccome The Pitt ha costruito metà della sua narrazione sul passato militare di gente come Jack Abbot (Shawn Hatosy) e Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi), l'idea che la stagione 3 esploda proprio intorno all'11 novembre è quasi una certezza.

Il personaggio di Duke Ekins, interpretato da Jeff Kober, non è stato introdotto nella seconda stagione per fare da comparsa. È un veterano, è un amico di Robby e rappresenta quella fetta di popolazione che l'America spesso dimentica finché non finisce in un reparto di traumatologia. Ambientare i nuovi episodi - che saranno di nuovo 15, un numero solido per una produzione di questo tipo - in autunno permette a John Wells di usare il freddo come una morsa psicologica. In una città come Pittsburgh, il tardo autunno porta con sé incidenti stradali, complicazioni respiratorie croniche e quella solitudine che riempie le sale d'aspetto più di qualsiasi epidemia.

Katherine LaNasa ha accennato a "confronti" pesanti. Probabile che la gerarchia del Pittsburgh Trauma Medical Center arrivi ai ferri corti proprio per la gestione delle poche risorse disponibili. Il formato in tempo reale non perdona: ogni ora passata in corsia a novembre pesa il doppio rispetto a luglio. La mancanza di personale e il sovraccarico di pazienti sono temi che Wyle ha sempre voluto trattare con una crudezza che poco ha a che spartire con i vecchi fasti di ER. Qui non ci sono eroi che salvano tutti, ci sono professionisti stremati che cercano di non far affondare la baracca mentre fuori gela.

Cosa succede al Dr. Robby

John Wells non è uno che lascia spazio all'improvvisazione. La stanza degli scrittori è già operativa da marzo e la tabella di marcia è ferrea: tornare su Max a gennaio 2027. È un ciclo produttivo serrato che ricorda la televisione di una volta, quella che non faceva aspettare i fan per anni tra una stagione e l'altra.

Shawn Hatosy e Noah Wyle sul tetto dell'ospedale di The Pitt

Girare a giugno per ambientare a novembre richiede un lavoro di scenografia e fotografia non indifferente, ma serve a dare quella continuità narrativa che ha reso The Pitt uno dei titoli più solidi della piattaforma. Wells vuole che lo spettatore senta la stanchezza dei medici, quella strana nebbia mentale che ti viene quando fuori è buio alle quattro del pomeriggio e tu hai ancora dieci ore di turno davanti.

La curiosità è tutta per l'evoluzione di Wyle. Il suo Dr. Robby è un uomo che cerca di bilanciare un'empatia quasi fuori moda con la necessità brutale di far quadrare i conti di un ospedale pubblico. Novembre sarà il suo banco di prova definitivo. Tra il fumo dei camini e il gelo delle strade, la terza stagione promette di essere la più cupa e "sporca" vista finora.

Non aspettatevi miracoli dell'ultimo minuto. La forza di questa serie sta proprio nel mostrare come, a volte, la vittoria consista semplicemente nel riuscire a tornare a casa a fine turno senza aver perso troppi pezzi lungo la strada.