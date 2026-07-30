Un Posto al Sole, anticipazioni 31 luglio: Jimmy spaventa Micaela, Alberto avvicina Gianluca

Nuovo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap che tiene compagnia al pubblico italiano da trent'anni. Nell' episodio di venerdì 31 luglio Alberto potrebbe avere modo di riavvicinarsi a Gianluca, con cui il rapporto è molto freddo dopo che il ragazzo ha scoperto della relazione tra il padre e Anna, di cui è innamorato.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Manuela e Niko attendono con ansia il responso dello psicologo su Jimmy, sempre più apatico nonostante i tentativi di Micaela di aiutarlo durante la vacanza. Intanto Luca, dopo essere stato vittima di un tentativo di truffa telefonica, attraversa un momento di profondo sconforto. Alberto, pur felice per il riavvicinamento tra Anna e sua madre, non riesce a smettere di pensare a Gianluca e al rapporto ormai compromesso con il figlio.

Anticipazioni 31 luglio: Jimmy spaventa Micaela, Alberto avvicina Gianluca

Niko

Micaela non ha accettato che Niko e Manuela stessero pensando di aiutare Jimmy rivolgendosi a uno psicologo, così ha prima voluto che il ragazzo andasse a vivere con lei e poi lo ha portato in vacanza insieme a Samuel, raggiungendo Nunzio e Rossella in Calabria. Convinta di poter gestire la situazione fino a questo momento, ora un'iniziativa di Jimmy finirà per mandare Micaela nel panico; nel frattempo, Manuela e Niko attendono con una certa apprensione il responso dello psicologo sui questionari.

Intanto, un incontro del tutto casuale potrebbe trasformarsi in un'occasione irripetibile per Alberto. All'avvocato Palladini infatti, potrebbe presentarsi il momento ideale per provare a ricucire il rapporto con suo figlio.

Veniamo infine a Luca che, caduto in un tentativo di truffa telefonica che gli ha causato tanto dolore, ritroverà il sorriso grazie ad una piacevole sorpresa alla Terrazza.