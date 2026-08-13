X-Files: il reboot di Ryan Coogler ha due importanti sorprese da condividere

Il nuovo progetto legato a X-Files sta iniziando a prendere forma e, tra indiscrezioni e conferme parziali, emergono dettagli che spostano l'attenzione dal mistero alieno alla continuità con il passato della serie. Ryan Coogler per il reboot della serie sta costruendo un team inedito di agenti, ma alcuni personaggi iconici potrebbero tornare a intrecciarsi con la nuova indagine, riaprendo archivi che sembravano chiusi da tempo.

X-Files, Mulder e Scully potrebbero tornare nel reboot

David Duchovny e Gillian Anderson in X-Files

"I want to believe". Mai come in questo caso la frase simbolo di X-Files è appropriata. Davvero Mulder e Scully potrebbero tornare nel reboot di Ryan Coogler?

A far salire le aspettative è stato Chris Carter, creatore della serie originale e produttore esecutivo del nuovo progetto. Parlando con Polygon, l'autore ha dichiarato di essere "abbastanza sicuro" che David Duchovny e Gillian Anderson compariranno nuovamente nei panni di Fox Mulder e Dana Scully.

La frase non equivale ancora a un annuncio ufficiale, ma rappresenta l'indicazione più concreta emersa finora sul possibile coinvolgimento dei due attori. Carter ha spiegato di avere un ruolo più vicino a quello di un sostenitore che di una guida creativa, lasciando a Coogler la libertà di costruire la propria versione di X-Files. Proprio per questo, la sua anticipazione assume un peso particolare.

Anderson aveva già incontrato il regista, letto la sceneggiatura del pilot e speso parole positive sul suo approccio. L'attrice, che dopo la conclusione del revival del 2018 aveva mostrato una certa prudenza davanti all'ipotesi di interpretare ancora Scully, sembra essere rimasta incuriosita dalla nuova direzione. Anche Duchovny ha confermato di aver parlato con Coogler, senza però aggiungere dettagli sul destino di Mulder.

Resta da capire quale spazio potrebbe essere riservato alla coppia. Un cameo, alcune apparizioni ricorrenti oppure un vero passaggio di consegne sono tutte possibilità ancora aperte. La loro presenza suggerirebbe comunque che il progetto non intende cancellare la storia precedente, ma proseguirla da una prospettiva diversa.

Ryan Coogler affida gli X-Files a due nuovi agenti

David Duchovny in una scena

Al centro della nuova serie ci saranno Himesh Patel e Danielle Deadwyler, scelti per interpretare due agenti dell'FBI decorati, molto diversi per carattere e metodo. I loro personaggi, dei quali non sono stati ancora comunicati i nomi, riceveranno l'incarico di riattivare la sezione dedicata ai fenomeni inspiegabili. In altre parole, erediteranno il lavoro che aveva trasformato Mulder e Scully in icone televisive.

Coogler ha scritto e diretto il pilot ordinato da Hulu, mentre Jennifer Yale assumerà il ruolo di showrunner nella fase successiva. Il regista di Black Panther e I Peccatori avrebbe inoltre chiesto consiglio ad alcune figure legate alla serie originale, compreso Vince Gilligan, che lavorò a X-Files prima di creare Breaking Bad.

Il nuovo racconto dovrebbe recuperare la doppia anima dello show: episodi autonomi costruiti attorno al "mostro della settimana" e una trama orizzontale alimentata da cospirazioni e misteri. L'obiettivo è parlare anche agli spettatori che non hanno mai esplorato gli archivi del Bureau, senza rinunciare agli elementi amati dal pubblico storico.

Non sappiamo ancora quando il reboot di X-Files arriverà sugli schermi né in quale forma rivedremo Mulder e Scully. La verità rimane là fuori, ma ora sembra decisamente più vicina.