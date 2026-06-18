The Pitt 3, HBO Max rivela parte del cast: confermati dieci dottori per la prossima stagione

HBO Max ha confermato l'avvio delle riprese della terza stagione di The Pitt, mostrando chi parteciperà. La serie medical con Noah Wyle punta a tornare nel 2027 con nuovi casi e vecchie tensioni.

I medici del Pittsburgh Trauma Medical Center sono pronti a rimettersi il camice: a pochi mesi dalla conclusione della seconda stagione, HBO Max ha fornito il più importante aggiornamento finora emerso sul futuro di The Pitt, confermando ufficialmente l'inizio della produzione del terzo ciclo di episodi e offrendo ai fan un'indicazione concreta su quali dottori potrebbero rivedere nel pronto soccorso più discusso della televisione.

Riprese iniziate e ritorni confermati nel cast

L'annuncio non contiene ancora una data precisa, ma tutto lascia pensare a un ritorno di The Pitt nei primi mesi del 2027, proseguendo il ritmo produttivo che ha contribuito al successo della serie.

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La conferma è arrivata attraverso un breve video pubblicato sui canali ufficiali di HBO Max, nel quale compaiono i badge identificativi di diversi protagonisti della serie. Un modo semplice ma efficace per annunciare che le nuove puntate sono ormai entrate nella fase di lavorazione.

Tra i personaggi destinati a tornare figurano il Dr. Robby interpretato da Noah Wyle, il Dr. Al-Hashimi, l'infermiera Dana Evans, la Dr. Parker Ellis e il Dr. Abbot, confermando la volontà degli autori di mantenere intatto il nucleo principale del cast.

Non tutti, però, rientreranno in corsia. Già nei mesi scorsi lo showrunner R. Scott Gemmill aveva anticipato che la dottoressa Samira Mohan non sarebbe tornata nella terza stagione, una scelta che aveva sorpreso molti spettatori dopo il ruolo centrale assunto dal personaggio nel secondo anno della serie.

L'assenza di alcuni volti molto amati dai fan nel materiale promozionale diffuso da HBO Max ha inoltre alimentato nuove speculazioni sul futuro di altri personaggi secondari, anche se al momento non sono arrivate conferme definitive.

Nuova ambientazione e un salto temporale più breve

Una delle caratteristiche che ha reso The Pitt un fenomeno tra gli appassionati di medical drama è la sua struttura narrativa quasi in tempo reale, con ogni stagione costruita attorno a un singolo turno di lavoro particolarmente intenso. Una formula che verrà mantenuta anche nei nuovi episodi.

The Pitt, la locandina italiana

Dopo l'ambientazione estiva della seconda stagione, che si svolgeva durante il periodo del 4 luglio, la terza porterà il pubblico in un contesto completamente diverso. La storia sarà infatti ambientata a novembre, poche settimane prima delle festività natalizie.

Lo stesso Noah Wyle ha anticipato che il nuovo scenario introdurrà emergenze, conflitti e problematiche differenti rispetto al passato. L'arrivo della stagione fredda potrebbe infatti trasformare il pronto soccorso in un punto di riferimento per influenze, malattie respiratorie e incidenti legati alle condizioni climatiche, offrendo agli sceneggiatori nuove opportunità narrative.

Anche il salto temporale sarà più contenuto rispetto al passato. Se tra la prima e la seconda stagione erano trascorsi circa dieci mesi, questa volta gli eventi riprenderanno soltanto quattro mesi dopo quanto visto nel finale più recente.

Con le riprese ufficialmente partite e la macchina produttiva già in movimento, The Pitt sembra dunque avviata verso un ritorno nel 2027. Un'attesa ancora lunga per il pubblico, ma che ora appare decisamente più concreta dopo il primo vero aggiornamento arrivato da HBO Max.