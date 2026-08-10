La Promessa anticipazioni 11 agosto: Curro affronta Cristóbal per far tornare Pia subito

La partenza di Ricardo sconvolge la tenuta e spinge Curro ad affrontare Cristóbal per il ritorno di Pia, mentre Vera rompe con Lope e per Toño arriva una grande sorpresa.

Le nuove anticipazioni de La Promessa dell'11 agosto, in onda alle 19:40 su Rete 4, raccontano una puntata ricca di svolte e decisioni importanti. La partenza di Ricardo provoca tensioni nella servitù e porta alla luce le vere ragioni del suo gesto, spingendo Curro a intervenire direttamente con Cristóbal per chiedere il ritorno di Pia. Nel frattempo, Santos reagisce con amarezza alla partenza del padre e si lamenta di non essere stato nemmeno salutato. Le sue parole, però, provocano la dura reazione di Lope, che decide di ricordargli il comportamento avuto nei confronti di Ricardo negli ultimi mesi.

Curro pretende che Pia torni alla Tenuta

La partenza improvvisa di Ricardo nasconde un sacrificio molto importante. Il valletto ha infatti deciso di lasciare La Promessa affinché Cristóbal possa finalmente riammettere Pia nella tenuta. Quando Curro comprende le vere motivazioni dell'addio, decide di non restare a guardare.

Il giovane affronta Don Cristóbal e pretende che Pia possa tornare immediatamente a La Promessa. Secondo Curro, con Ricardo ormai lontano non esistono più scuse per impedire alla donna di rientrare. La decisione di Ricardo assume quindi un peso ancora maggiore e potrebbe finalmente cambiare il destino di Pia.

Santos e Lope

Santos si lamenta, ma Lope lo mette di fronte alle sue colpe

La partenza di Ricardo colpisce profondamente anche Santos, che reagisce lamentandosi per il fatto di non essere stato salutato dal padre. Il giovane aggiunge inoltre di essere rimasto ferito perché la lettera lasciata da Ricardo non era indirizzata a lui.

Il suo atteggiamento, però, non suscita compassione in Lope. L'ex cuoco decide infatti di affrontarlo con fermezza e gli ricorda il modo in cui ha trattato Ricardo nei mesi precedenti. Lope gli rinfaccia quindi il male provocato al padre, mettendo Santos davanti alle proprie responsabilità.

Vera interpretata da Angela Echaniz

Vera rompe con Lope dopo l'isolamento

Per Vera arriva invece un momento molto difficile. La giovane ha perso anche il sostegno del fratello Federico e reagisce a questa situazione prendendo una decisione drastica nei confronti di Lope. Federico e Lope si sono infatti alleati nel tentativo di proteggere Vera dal padre, il pericoloso Duca de Carril. La ragazza, però, non sembra intenzionata ad accettare ulteriori ingerenze nella propria vita.

Per questo Vera decide di interrompere definitivamente i rapporti con Lope, respingendo ogni suo tentativo di intervenire nelle sue scelte. Per il giovane cuoco si tratta di un altro duro colpo, proprio mentre la situazione con Vera sembra ormai compromessa.

Toño e Manuel

Toño annuncia a Manuel il sì di Enora

Non mancano però le buone notizie. Dopo giorni di ansia e attesa, per Toño arriva finalmente il momento della felicità. Il giovane annuncia infatti a Manuel che Enora ha accettato la sua proposta di matrimonio. La notizia riempie Toño di entusiasmo e apre una nuova fase della sua vita.

La gioia per le nozze porta inoltre Toño a fare una richiesta speciale a Manuel: vuole che il Marchesino sia il suo testimone di nozze. Una scelta che conferma il legame tra i due nonostante le incomprensioni e i dubbi che hanno caratterizzato il loro rapporto in passato.