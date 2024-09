The Perfect Couple: Nicole Kidman e un misterioso omicidio nel trailer della serie Netflix

Ancora una miniserie per l'attrice Premio Oscar, che in questi giorni è anche alla Mostra di Venezia col suo ultimo film

Netflix ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di The Perfect Couple, miniserie thriller in cui un'intera famiglia molto ricca è la principale indiziata di un misterioso caso di omicidio.

Si tratta del nuovo progetto per il piccolo schermo che vede protagonista Nicole Kidman, insieme a un nutrito gruppo di attori comprendente Dakota Fanning, Eve Hewson, Billy Howle, Jack Reynor, Ishaan Khatter, Meghann Fahy, Sam Nivola, Michael Beach, Donna Lynne Champlin, Mia Isaac, Liev Schreiber e Isabelle Adjani. La regia è firmata dalla regista danese Susanne Bier.

L'arrivo in streaming sulla piattaforma di tutti gli episodi è previsto tra due giorni, il 5 settembre. Non vi resta che buttarvi a capofitto nelle immagini del trailer, che trovate di seguito.

Cosa racconta The Perfect Couple?

La storia prende il via con Amelia Sacks che è in procinto di sposare l'erede di una delle famiglie più ricche del Nantucket. La futura suocera è la nota scrittrice di romanzi Greer Garrison Winbury, che non nasconde la sua disapprovazione ma non bada a spese per organizzare quello che si preannuncia come il matrimonio più importante della stagione.

Nicole Kidman sul suo thriller erotico Babygirl: "Le riprese mi hanno devastata, volevo mollare"

Quando sulla spiaggia appare un cadavere e vengono svelati alcuni segreti, si mette così in moto un'indagine che sembra essere uscita dalle pagine di uno dei libri dell'autrice e, improvvisamente, tutti diventano dei sospettati.

La stagione è composta da sei episodi e Susanne Bier non solo è regista ma è anche produttrice. Jenna Lamia è showrunner e produttrice esecutiva in collaborazione con Hilderbrand, Shawn Levy e Josh Barry di 21 Laps Entertainment, Gail Berman e Hend Baghdady per The Jackal Group e Nicole Kidman e Per Saari per Blossom Films.

Curiosamente, proprio in questi giorni, Nicole Kidman è alla Mostra di Venezia per la proiezione in anteprima di Babygirl, di cui potete già leggere la nostra recensione.