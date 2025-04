Dragon Ball Super, tra gli archivi di Akira Toriyama spiega l'origine del personaggio più forte: il suo gatto

Ogni settimana l'Akira Toriyama Archive continua a spalancare finestre inedite sull'immaginario del creatore di Dragon Ball, regalando piccole rivelazioni che riscrivono il nostro sguardo sulla saga. Tra le più recenti, una chicca che farà sorridere anche i fan più incalliti: Beerus, il Dio della Distruzione apparso per la prima volta in Dragon Ball Z: La battaglia degli dei, è stato modellato sull'adorato gatto di casa Toriyama.

Dal divano alla distruzione: il gatto dietro Beerus

"Gli umanoidi stavano diventando un po' troppo prevedibili, così questa volta ho pensato di disegnare Beerus come un gatto", raccontava l'autore stesso, e il sito ufficiale della serie conferma: l'aspetto del personaggio è un omaggio felino personale. L'illustrazione originale, svelata recentemente, è rimasta online solo per 24 ore, seguendo la modalità di distribuzione di queste informazioni che è tipica del canale.

La locandina di Dragon Ball Z: la battaglia degli dei, dove appare Beerus

Con la sua aria sorniona e il potere di disintegrare pianeti tra uno sbadiglio e l'altro, Beerus ha segnato una svolta narrativa cruciale, introducendo il concetto di divinità distruttrici nell'universo di Dragon Ball. Il suo arrivo ha innescato l'evoluzione di Goku verso la forma Super Saiyan God, aprendo le porte al concetto di Ki Divino. Beerus, però, non è solo forza cosmica e minacce apocalittiche: è anche un buongustaio intergalattico che esplora pianeti in cerca di piatti prelibati, affiancato dal suo enigmatico assistente angelico Whis. Con il tempo, il personaggio si è trasformato in una figura più marginale, lasciando spazio a protagonisti come Goten, Trunks, Piccolo e Pan nell'arco narrativo Super Hero Saga, seguito diretto del film del 2022.

Intanto, l'attenzione dei lettori è già rivolta al futuro della serie, in attesa del capitolo 105 del manga firmato Toyotarou, che ha confermato il prossimo cambio di rotta nella trama. E mentre i fan speculano sul ritorno di Black Freezer, noi sappiamo una cosa per certa: in Dragon Ball Super, anche una palla di pelo può diventare una divinità capace di riscrivere l'equilibrio dell'universo.