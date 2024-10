Netflix: gli abbonati passano almeno due ore al giorno sulla piattaforma

Netflix prevede che il suo palinsesto tornerà quasi alla normalità nel 2025, dopo che quello del 2024 si è rivelato "più discontinuo del solito" a causa degli scioperi di Hollywood avvenuti nella seconda metà dello scorso anno, ma i suoi abbonati hanno fatto registrare comunque una media impressionante.

Parlando nel corso della conferenza sugli utili del terzo trimestre di Netflix, il co-CEO Ted Sarandos ha detto che alcuni dei suoi show più popolari, tra cui Cobra Kai e Emily in Paris, e altri più recenti come The Perfect Couple e Nobody Wants This, erano stati inizialmente programmati per andare in onda "molto prima nel corso dell'anno", ma sono stati posticipati a causa dell'impatto dello sciopero sull'industria.

"Nella prima metà di quest'anno, la nostra programmazione è stata molto più fiacca di quanto volessimo, soprattutto a causa dello sciopero", ha dichiarato Sarandos. "Ha colpito gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia più duramente, ma gli effetti si sono fatti sentire nella produzione di tutto il mondo".

Ritorno alla normalità

L'azienda sta tornando a un "programma di produzione più normalizzato", con le serie televisive più al passo rispetto ai film, ha continuato Sarandos, ma nessuno dei due settori si è ancora ripreso del tutto. Questo ha sconvolto l'obiettivo generale di Netflix, ha osservato.

The Diplomat 3 e Nobody Wants This 2: Netflix annuncia il rinnovo delle due serie

"Il nostro obiettivo era quello di avere sempre un ritmo molto costante di nuove serie televisive, film e giochi che i nostri membri possano guardare durante tutto l'anno. Un ritmo così costante che quando si guarda l'ultimo episodio di qualsiasi cosa si stia guardando, ci si aspetta che anche il successivo sia fantastico".

L'azienda ha dovuto affrontare anche un cambio di leadership, con l'assunzione di Dan Lin come responsabile del settore cinematografico dopo le dimissioni di Scott Stuber, che secondo Sarandos ha cambiato "l'ordine delle uscite".

The Electric State: Millie Bobby Brown e Chris Pratt in una scena del film

I numeri rimangono impressionanti

Nonostante la discontinuità, nell'ultimo trimestre, Netflix ha comunque guadagnato 5 milioni di nuovi abbonati e ha registrato un "sano coinvolgimento", con una media di circa due ore al giorno per abbonamento a pagamento. L'azienda ha inoltre registrato un forte aumento su base annua del fatturato, che ha raggiunto i 9,83 miliardi di dollari, e dell'utile operativo, che ha raggiunto i 2,91 miliardi di dollari.

Sarandos ha sottolineato la "forte" programmazione del quarto trimestre, che comprende il film d'azione Carry-On, The Piano Lesson, Emilia Pérez e altro ancora. Nel 2025, anno in cui Netflix prevede di essere "ampiamente tornata alla normalità", la programmazione include il nuovo film di Knives Out, Frankenstein di Guillermo del Toro e The Electric State, il nuovo film dei fratelli Russo con Millie Bobby Brown, di cui è appena stato diffuso il trailer.