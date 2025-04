Alien: Pianeta Terra, sorpresa finale (spaventosa) nel teaser dedicato alla Giornata della Terra

La serie prequel di Noah Hawley, Alien: Pianeta Terra, si è unita alle celebrazioni in occasione della Giornata della Terra, che si sono tenute ieri 22 aprile, con nuovi terrificanti poster e un teaser che contiene una raccapricciante sorpresa finale.

Secondo quanto anticipato, Alien: Pianeta Terra è un prequel del film del 1997 Alien - La clonazione. Noah Hawley è al timone della serie, che dovrebbe concentrarsi meno sulla tradizione della saga raccontando la vicenda da un punto di vista diverso.

La serie incorporerà in modo massiccio le cinque gigantesche corporazioni che occupano il mondo di Alien: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold.

La Weyland-Yutani ha avuto un ruolo importante nella narrazione di Alien: Romulus, poiché la nave su cui si svolge la maggior parte della storia è di proprietà della compagnia. A dire il vero, ogni ambientazione del film è di proprietà della Weyland-Yutani.

Uno dei primi teaser di Alien: Pianeta Terra vedeva una telecamera che seguiva un gatto a bordo di una nave della Weyland-Yutani.

Il teaser dedicato alla Giornata della Terra mostra animali e bellezze naturali. Tutto sembra bello e piacevole, ma nel finale la situazione precipita e l'orrore si fa strada, in attesa dell'uscita dello show FX, prevista per l'estate.

Che cosa sappiamo finora

Alien: Pianeta Terra vede nel cast Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille e Moe Bar-El. Noah Hawley figura come sceneggiatore, regista e produttore insieme a Dana Gonzales e Ugla Hauksdóttir.

Gonzales, Hawley e Walter Hill sono i produttori esecutivi della serie insieme al creatore del franchise Ridley Scott.

Questa la sinossi: Quando una misteriosa nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane donna e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia per il pianeta. Mentre i membri della squadra di soccorso cercano i sopravvissuti tra i rottami, si imbattono in misteriose forme di vita predatorie, molto più terrificanti di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Alla luce di questa nuova minaccia, l'equipaggio deve lottare per la sopravvivenza e ciò che decideranno di fare con questa scoperta potrebbe cambiare per sempre il Pianeta Terra.