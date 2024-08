Nicole Kidman sul suo thriller erotico Babygirl: "Le riprese mi hanno devastata, volevo mollare"

Nicole Kidman potrebbe chiudere gli occhi quando l'imminente thriller erotico di A24 Babygirl sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia del 2024. Il premio Oscar ed ex attrice di Eyes Wide Shut ha dichiarato a Vanity Fair che Babygirl, scritto e diretto da Halina Reijn, è il film più "esplicito" della sua carriera.

"Ho fatto alcuni film piuttosto espliciti, ma non come questo", ha detto la Kidman. "Lavoro semplicemente con l'abbandono. [...] Molti dei temi dei miei film sono stati esplorati attraverso la lente della sessualità. Non l'ho eliminata né ho cercato di far finta che non ci fosse. [...] È una cosa vulnerabile, ma non la eviterò mai fino alla morte. Mi metterò in una posizione vulnerabile e vedrò dove mi porterà".

La Kidman interpreta un amministratore delegato il cui matrimonio con un regista teatrale (Antonio Banderas) è in crisi. Trova la passione con un nuovo stagista (Harris Dickinson), con il quale inizia una relazione BDSM. La Kidman ha dichiarato che la produzione è stata a volte molto faticosa tra una ripresa e l'altra.

Le parole dell'attrice e l'esperienza sul set

"Mi ha lasciato a pezzi e devastata. A un certo punto ho pensato: 'Non voglio essere toccata. Non voglio più farlo', ma allo stesso tempo ero costretta a farlo".

Babygirl: Nicole Kidman sul set del film

Ha continuato: "Mi sono sentita molto esposta come attrice, come donna, come essere umano. Entravo e uscivo dicendo: 'Devo rimettere la mia protezione. Che cosa ho appena fatto? Dove sono andata? Che cosa ho fatto?'".

Per quanto riguarda il debutto del film a Venezia 2024, la Kidman non sa come reagirà alla visione con un pubblico in sala. "È come dire: Perbacco, lo sto facendo e ora sarà visto da tutto il mondo'. È una sensazione molto strana", ha detto la Kidman. "È una cosa che si fa e si nasconde nella galleria personale. Non è una cosa che normalmente viene vista da tutto il mondo".

Babygirl: Nicole Kidman, Harris Dickinson in una foto dal set

Durante la produzione, la Kidman ha riconosciuto alla regista Reijn il merito di aver creato un ambiente sicuro sul set. "Halina mi abbracciava e io abbracciavo lei, perché per me era molto impegnativo", ha detto la Kidman. "È stato possibile parlare in modo incredibilmente onesto, da donna a donna, come se fosse mia sorella o la mia migliore amica. Halina ha un forte istinto materno, quindi era molto protettiva nei confronti di tutte noi. Ma soprattutto di me".

Babygirl debutterà a Venezia. Il direttore artistico del Festival, Alberto Barbera, ha precedentemente dichiarato a Variety che la pellicola "parla di una relazione sadomasochistica all'interno della società americana" ed è una testimonianza del cambiamento della cultura di oggi. A 24 distribuirà il film nelle sale il 20 dicembre.