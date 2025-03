The Perfect Couple diventa una serie antologica: Netflix ordina nuovi episodi

La serie The Perfect Couple diventerà un progetto antologico: Netflix ha infatti ordinato una seconda stagione del progetto basato sui romanzi scritti da Elin Hilderbrand.

Alla base della storia, ambientata a Nantucket, ci sarà il romanzo intitolato Swan Song, pubblicato nel 2024.

Cosa racconterà la stagione 2 di The Perfect Couple

Susanne Bier era stata coinvolta come regista e produttrice della serie, interpretata da un cast stellare guidato da Nicole Kidman, coinvolta anche nella produzione.

Una foto della prima stagione

La nuova stagione vedrà Joanna Calo (The Bear) coinvolta come sceneggiatrice e showrunner. Nel team dei produttori ci saranno anche Gail Berman, Shawn Levy, Per Saari e Hend Baghdady.

Tra le pagine di Swan Song si racconta quello che accade quando una residenza estiva viene comprata al prezzo di 22 milioni di dollari dai misteriosi coniugi Richardson, Leslee e Bill, che organizzano party lussuosi, flirtano con gli abitanti, esibiscono la propria ricchezza con due yacht e alimentano delle speranze impossibili. Quando la loro casa viene rasa al suolo da un incendio e uno dei loro dipendenti scompare, l'intera isola è coinvolta nella situazione.

I protagonisti della prima stagione

I protagonisti della prima stagione di The Perfect Couple erano Nicole Kidman, Liev Schreiber, Eve Hewson, Dakota Fanning, Meghann Fahy, Ishaan Khattar, Jack Reynor, Sam Nivola, Mia Isaac, Donna Lynne Champlin e Isabelle Adjani.

La storia prendeva il via con Amelia Sacks che sta per sposare l'erede di una delle famiglie più ricche di Nantucket. La futura suocera è la nota scrittrice di romanzi Greer Garrison Winbury, che non nasconde la sua disapprovazione ma non bada a spese per organizzare quello che si preannuncia come il matrimonio più importante della stagione. Quando sulla spiaggia appare un cadavere e vengono svelati alcuni segreti, si mette così in moto un'indagine che sembra essere uscita dalle pagine di uno dei libri dell'autrice e, improvvisamente, tutti sono sospettati.