Mercoledì 2, Netflix anticipa la serie con Jenna Ortega con un nuovo poster e svela quando uscirà il trailer

Pochi istanti fa, Netflix ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale per la seconda stagione di Mercoledì, serie che con il suo esordio ha conquistato tutti gli spettatori della piattaforma.

Il poster ritrae la protagonista, ancora interpretata da Jenna Ortega, con le lacrime che le vanno a macchiare il viso a causa dell'eye-liner e con Mano sulla sua spalla sinistra. La logline ufficiale della stagione recita: "La sofferenza finisce. Il caos comincia".

Ancora una volta, la serie vedrà il contributo in cabina di regia di Tim Burton, creatore e produttore dello show insieme ad Alfred Gough e Miles Millar. Non solo, Netflix ha anche rivelato che il nuovo trailer della seconda stagione di Mercoledì verrà diffuso in streaming domani.

Mercoledì: Jenna Ortega nel poster della seconda stagione

Mercoledì, una seconda stagione molto più horror

Mercoledì: un primo piano di Jenna Ortega

Secondo quanto anticipato finora, sembra che l'atmosfera dark e misteriosa che aleggiava sulla prima stagione assumerà ora toni nettamente più horror. Ortega, che della nuova stagione è anche produttrice, ha rivelato che le citazioni di film classici del genere "si sprecheranno".

Jenna Ortega è Mercoledì nella prima immagine della seconda stagione

"Visivamente, posso dire che ci siamo divertiti come non mai. È folle parlare di una scena come questa, ma ce n'è una di Pugsley che rotea gli occhi all'indietro con questo marchingegno intorno alla testa, è tutto quello che posso dire, e mi ricorda così tanto Full Metal Jacket", ha detto. "È folle. Molto bizzarro".

L'attrice ha proseguito: "Ho la sensazione che ci siano un sacco di scene e inquadrature, e c'è un intero episodio basato sui film slasher; facciamo un sacco di riferimenti al cinema horror. Avendo la fiducia dei produttori, abbiamo potuto fare sequenze più grandiose ed elaborate, il che è stato molto bello".