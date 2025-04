Questa nuova serie crime svedese su Netflix "crea dipendenza", secondo gli utenti: ecco di cosa si tratta

Netflix ha un nuovo fenomeno tra le mani. Si chiama Glaskupan - La cupola di vetro (The Glass Dome) arriva dalla Svezia ed è una serie thriller in sei episodi che ha già conquistato gli spettatori con una trama densa di suspense e un'atmosfera tipica del miglior noir scandinavo.

Una protagonista tormentata al centro di un'indagine personale

Glaskupan

La serie segue Lejla Ness, criminologa interpretata da Léonie Vincent, che torna nel suo paese natale dopo la morte della madre adottiva. La scomparsa della figlia di una sua amica, Alicia, riapre vecchie ferite: Lejla stessa era stata rapita da bambina e il nuovo caso presenta inquietanti somiglianze con il suo passato. Mentre cerca disperatamente la verità, la donna si trova a dover affrontare i propri traumi, in un'indagine che la porterà molto più vicina a verità nascoste di quanto potesse immaginare.

L'incredibile successo di Glaskupan su Netflix

Glaskupan - La cupola di vetro

Il pubblico non ha tardato a reagire alla nuova proposta Netflix. Sui social le reazioni degli spettatori parlano chiaro: "Se cercate una serie poliziesca svedese avvincente, consiglio #TheGlassDome su Netflix", scrive un utente. Un altro aggiunge: "Ho finito #TheGlassDome ed è una delle migliori serie che abbia visto quest'anno . Suspense in quasi ogni scena che ti tiene con il fiato sospeso. Ottimo lavoro". In molti auspicano già una seconda stagione, colpiti da un colpo di scena che definiscono "indimenticabile".

A firmare Glaskupan: La cupola di vetro è niente meno che Camilla Läckberg, celebre autrice di gialli svedesi nota per la serie di romanzi ambientati a Fjällbacka. Oltre a Léonie Vincent, il cast include Johan Hedenberg nel ruolo del padre adottivo Valter Ness, Johan Rheborg come l'agente Tomas Ness, e Minoo Andacheh nei panni della giovane scomparsa. Completano il cast Farzad Farzaneh, Gina-Lee Fahlén Ronander, Ia Langhammer e Seraphine Krystek.

Un thriller psicologico da non perdere

I sei episodi di Glaskupan sono già disponibili su Netflix e hanno tutte le carte in regola per lasciare il segno tra gli appassionati del genere. La tensione costante e il delicato intreccio tra mistero e psicologia rendono questa serie una delle proposte più affascinanti del momento. Riuscirà Netflix a trasformarla in un nuovo franchise di successo?