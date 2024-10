Dakota Fanning rivela "le domande inappropriate che la stampa mi faceva da piccola"

Dakota Fanning ha recentemente concesso un'intervista in cui si è aperta e ha raccontato gli aspetti più strani affrontati dopo essere diventata una celebrità in età infantile.

Parlando con The Cut per una nuova storia di copertina, la Fanning, che oggi ha 30 anni, ha ricordato le situazioni imbarazzanti in cui si è trovata da bambina durante le interviste, dopo aver debuttato in televisione all'età di 6 anni nel 2000.

"Durante le interviste in giovane età, ricordo che i giornalisti mi chiedevano: 'Come stai evitando di diventare una ragazza da tabloid?'. Mi facevano domande super-inappropriate", ha raccontato. "Durante un'intervista da bambina qualcuno mi ha chiesto: 'Come puoi avere degli amici?'. Ed io ero tipo, eh?".

Dakota Fanning in La guerra dei mondi

"Ho molta compassione per le persone che sono state trasformate in esempi. Se la società e i media non avessero fatto la loro parte, chi lo sa?". ha aggiunto la Fanning, alludendo alle baby star del passato la cui infanzia difficile ha cambiato la percezione dei bambini che lavorano a Hollywood.

Il merito di due genitori protettivi

"Non credo che sia necessariamente legato al cento per cento all'essere in questo settore; ci sono anche altri fattori. Io non ci sono caduta, e non conosco le ragioni esatte, a parte il fatto che la mia famiglia è composta da persone molto gentili e protettive".

Durante l'intervista, Fanning ha riconosciuto a sua madre Hannah Joy Arrington il merito di averle insegnato "come trattare gli altri e anche come trattare me stessa".

"E lei era presente ogni secondo", ha aggiunto della madre. "Sono sempre stata trattata con rispetto. Non era mai 'Porta dentro la bambina! Portatela fuori!'. Non lavoravo con persone che mi trattavano in quel modo: venivo rispettata come attrice e come persona alla pari per quell'età".

Dakota e sua sorella Elle hanno debuttato insieme con ruoli nel film del 2001 Mi chiamo Sam. Da allora, entrambe le sorelle sono state una colonna portante dell'industria cinematografica e televisiva. Recentemente, Dakota è apparsa nella miniserie di Netflix The Perfect Couple, nel film horror The Watchers - Loro ti guardano e nella miniserie Ripley (sempre di Netflix).