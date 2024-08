Babygirl, la recensione: Nicole Kidman e un grande film che che sovverte gli stereotipi

Il film di Halina Reijn presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia ribalta ogni convenzione per raccontare le relazioni e il gap generazionale, indossando i panni del thriller erotico. Nel cast anche Harris Dickinson e Antonio Banderas.

"Tutto ha a che fare con il sesso, tranne il sesso, quello ha a che fare con il potere"

Lo diceva Oscar Wilde per poi essere ripreso dal Frank Underwood di House of Cards. Beh, prestate attenzione perché Babygirl conferma e allo stesso tempo sconfessa questa affermazione e lo fa con una maestria che mai ci saremmo aspettati. Negli ultimi anni Nicole Kidman, come attrice e produttrice, sembra scegliere con attenzioni i progetti a cui aderire: pellicole non sempre riuscite ma che comunque presentano al loro interno dei personaggi che fino a poco tempo fa avremmo ritenuto, ovviamente a torto, poco convenzionali.

Nicole Kidman e Harris Dickinson in un momento del film

Nel prediligere questi ruoli, la Kidman ha quindi abituato la platea a figure femminili sfaccettate e spesso in contrasto con loro stesse o con il mondo che le circonda, vero comune denominatore della sua carriera. Non ci ha stupito, quindi, il suo personaggio nel film dell'olandese Halina Reijn, presentato in concorso all'ottantunesima Mostra del Cinema di Venezia. Un thriller erotico - anche se questa definizione gli va piuttosto stretta - che punta a sovvertire i cliché di genere "ingannando" lo spettatore con una confezione piuttosto classica ma che contiene molto più di quello che, ad un primo sguardo, sembra promettere.

Nicole Kidman e ruolo contro gli stereotipi

Nicole Kidman sul set

Romy è l'amministratrice delegata di una grande azienda che si occupa di tecnologia, ha una famiglia amorevole e piuttosto convenzionale composta da un marito (Antonio Banderas) e due figlie. Quando in ufficio arriva, però, Samuel (Harris Dickinson), un'enigmatico stagista, le cose cambiano. Nella donna sembrano emergere con prepotenza pulsioni e desideri repressi che contribuiranno a creare un'attrazione quasi istantanea con il suo sottoposto. Quella che si instaurerà tra di loro è una relazione, principalmente sessuale, nella quali i confini di potere diventano labili e mutevoli. Romy non riesce a non desiderare quel rapporto così libero e fuori da ogni consuetudine, anche se questo potrebbe mettere a repentaglio tutto ciò che ha costruito in anni. In questa visione, quindi, chi detiene lo scettro del potere? Non sarà così semplice capirlo.

Babygirl si fa gioco del thriller anni '90

Babygirl, all'inizio, è quasi respingente. La facciata da thriller altro non è che uno specchietto per le allodole: una traccia su cui costruire altro. La scelta del genere, però, non è ovviamente casuale: il lungometraggio sembra infatti voler fare il verso a quei film tesi e muscolari che tanto amavamo negli anni '80 e '90 ma che ci proponevano delle figure, quasi sempre maschili, ben definite e riconoscibili che con gli anni sono diventate marchio di fabbrica di queste produzioni. L'opera di Halina Reijn riprende quell'immaginario e lo sovverte completamente, invertendo le parti e rimescolando i ruoli.

Un'immagine di Babygirl

Con una scrittura precisa, quasi chirurgica, alza poi la posta in gioco parlando di rapporti umani, di convenzioni sociali, di ambizione, di scontro generazionale, ma soprattutto di consenso. Più volte viene ribadito che la relazione tra Romy e Samuel, per quanto folle verte sul consenso, su un accordo chiaro tra le due parti, elemento fondamentale scelto come punto cardine della storia oltre che di una qualsiasi tipo di relazione. Perché anche cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia: ciò che fa veramente la differenza sono le intenzioni, la possibilità di dire basta, la presenza di una consapevolezza condivisa.

Un film sul sesso? Forse no

Non aspettatevi quindi una pellicola che fa della sensualità il suo carattere distintivo, perché qui l'erotismo è un semplice gancio per spingere lo spettatore a riflettere su altro. La stile di regia, la fotografia e la colonna sonora concorrono a rendere l'idea del thriller fiorita nel Secolo scorso, per poi inscenare un sesso carnale, riflesso della mente della protagonista, che vira spesso nel grottesco, sviando, forse un po' troppo in alcuni momenti, l'attenzione dai temi principali e suscitando un'ilarità, certo voluta, ma a volte fuorviante. Non possiamo comunque considerare questo come un peccato capitale, perché Babygirl è un film talmente spiazzante e stratificato che siamo sicuri resterà tra i migliori di Venezia 81. E tra i migliori dell'anno.