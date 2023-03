The Penguin: prime foto di Cristin Milioti nella serie spin-off di The Batman

L'attrice, nota per la sua partecipazione a How I Met Your Mother, interpreterà Sofia Falcone, la figlia del Carmine Falcone di John Turturro.

Sono trapelate dal web le prime immagini che ritraggono Cristin Milioti sul set di The Penguin, miniserie spin-off di The Batman che arriverà in streaming su HBO Max.

L'attrice interpreterà Sofia Falcone, figlia del Carmine Falcone interpretato da John Turturro nel film di Matt Reeves e la cui morte alla fine della storia causerà una guerra tra i più pericolosi criminali di Gotham per accaparrarsi il potere.

Gli eventi narrati nella serie con Colin Farrell faranno da ponte tra il primo The Batman e The Batman Part II le cui riprese inizieranno il prossimo novembre per un'uscita nelle sale prevista per il 2025. Di recente, è stato annunciato l'ingresso nel cast di The Penguin di Clancy Brown, che ricoprirà il ruolo di Salvatore Maroni.

Come già rivelato da Farrell, che quest'anno è candidato agli Oscar 2023 come miglior attore per Gli spiriti dell'Isola, la miniserie sarà composta da otto episodi e scritta da Lauren LeFranc, che ne è anche la creatrice. Le riprese sono iniziate esattamente una settimana fa.