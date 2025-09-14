Emmy 2025, ecco quando e dove guardare la cerimonia in streaming

Torna l'appuntamento con la grande televisione americana. La cerimonia di consegna dei 77esimi Primetime Emmy Awards, i riconoscimenti più prestigiosi dell'industria televisiva, sarà trasmessa in diretta da Los Angeles nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre.

In Italia l'evento sarà visibile in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW, con collegamenti dal red carpet e dal palco del Peacock Theater, dove sfileranno i protagonisti delle serie più amate dell'ultima stagione.

Quest'anno l'Italia avrà un posto privilegiato nell'osservare la corsa alle statuette: numerosi titoli Sky Exclusive, disponibili su Sky e NOW, sono infatti tra i più candidati. A partire da The Last of Us e The White Lotus, fino a The Penguin e alla novità The Pitt (in arrivo dal 24 settembre), che si contenderanno i premi più ambiti.

The Penguin: l'irriconoscibile Colin Farrell in una scena

Le serie Sky con più nomination all'edizione 2025

A rubare la scena ci ha pensato The Penguin, spin-off del The Batman di Matt Reeves con Colin Farrell nei panni del celebre villain, che ha raccolto ben 24 candidature, tra cui miglior miniserie o serie antologica. Oltre alla performance di Farrell, candidata anche Cristin Milioti.

A seguire, con ben 23 nomination, The White Lotus si conferma uno dei titoli più premiati e apprezzati degli ultimi anni. La terza stagione, ambientata tra Koh Samui, Phuket e Bangkok, è nuovamente in corsa come miglior serie drammatica. Al timone c'è ancora Mike White, creatore, regista e sceneggiatore, affiancato dai produttori David Bernad e Mark Kamine.

Dopo il trionfo della prima stagione, The Last of Us continua a conquistare la critica con 16 nomination, inclusa quella come miglior serie drammatica. I protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey sono entrambi in lizza come migliori attori. Tratta dall'omonimo franchise PlayStation sviluppato da Naughty Dog, la serie è firmata da Craig Mazin e Neil Druckmann.

La sorpresa è The Pitt in arrivo su Sky a fine mese

La vera novità di queste nomination è stata rappresentata da The Pitt, la serie HBO Max Original nominata 13 volte, che debutterà in Italia il 24 settembre su Sky e NOW. Ambientata nel mondo della sanità, racconta con realismo e intensità la vita degli operatori in prima linea. Protagonista Noah Wyle, in corsa per il premio come miglior attore. La serie ha già ottenuto un impressionante 95% su Rotten Tomatoes, segnale di un successo critico internazionale.

La serie più attesa dell'anno all'edizione 2025 dei Premi Emmy è Scissione, che con la seconda stagione ha dominato la scena con il maggior numero di candidature, tra cui miglior serie drammatica, miglior attore protagonista (Adam Scott) e miglior sceneggiatura. Non bisogna dimenticare poi l'acclamata The Studio di Seth Rogen, che di recente abbiamo visto "fare scouting" alla Mostra di Venezia in vista della seconda stagione dello show HBO.